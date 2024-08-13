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Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki: Uluslararası toplum harekete geçmeli!

Dışişleri Bakanlığı, 'İsrail Hükümetinin Gazze'de sürdürdüğü vahşetin durdurulması ve tüm bölgemizin istikrarını hedef alan bu tip eylemlerin önlenmesi için uluslararası toplum derhal harekete geçmelidir' açıklamasında bulundu.

13 Ağustos 2024 Salı 18:15 - Güncelleme:
Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki: Uluslararası toplum harekete geçmeli!
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Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlara ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Aralarında Bakanların da bulunduğu yüzlerce radikal İsrailli tarafından Mescid-i Aksa'ya polis koruması altında baskın düzenlenmesi, Kudüs'ün tarihi statüsünü ihlal eden ve bölgemizdeki tırmanmayı daha da artıracak bir kışkırtmadır.

Bu provokatif eylem, İsrail tarafının barışa ulaşmak niyetinde olmadığını bir kez daha gözler önüne sermiştir.

İsrail Hükümetinin Gazze'de sürdürdüğü vahşetin durdurulması ve tüm bölgemizin istikrarını hedef alan bu tip eylemlerin önlenmesi için uluslararası toplum derhal harekete geçmelidir.

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