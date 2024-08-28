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Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki: Şiddetle kınıyoruz

Dışişleri: İsrail'in Batı Şeria'da başlattığı yasa dışı operasyonu ve İsrail Dışişleri Bakanının Gazze'deki uygulamaları Batı Şeria'ya da taşıyacakları yönündeki açıklamasını şiddetle kınıyoruz.

28 Ağustos 2024 Çarşamba 18:16 - Güncelleme:
Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki: Şiddetle kınıyoruz
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İsrail'in Batı Şeria'da başlattığı yasa dışı operasyonu ve İsrail Dışişleri Bakanının Gazze'deki uygulamaları Batı Şeria'ya da taşıyacakları yönündeki açıklamasını şiddetle kınıyoruz.

Netanyahu Hükümetinin Filistin halkına yönelik soykırımcı politikaları, uluslararası güvenliğe yönelik başlıca tehdittir.

İsrail'in, uluslararası hukuku tamamen hiçe sayan bu eylemlerine karşı gerekli cezai ve zorlayıcı tedbirlerin alınması şarttır.

İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyen bir avuç ülkenin, hukuka ve insanlık vicdanına aykırı bu tutumlarından bir an önce vazgeçmesi gerekmektedir.

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