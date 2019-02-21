Dışişleri'nden AP'nin Türkiye raporuna tepki: Taraflı ve önyargılı tutumunun yeni bir göstergesi

AP Türkiye raportörü Kati Piri tarafından kaleme alınan taslak rapor, Dış İlişkiler Komitesi tarafından üzerinde bazı değişiklikler gerçekleştirilerek 7’ye karşı 47 oyla kabul edildi. 10 üye ise çekimser kaldı.

"Avrupa Birliği'nin Türkiye ile katılım müzakerelerini resmen askıya alması" önerisinin yer aldığı rapor, AP’nin 13 Mart’taki genel kurul oturumunda oylanacak.

Tavsiye niteliğinde olan ve bağlayıcılığı bulunmayan rapora ilişkin ise Dışişleri Bakanlığın'dan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi;

Avrupa Parlamentosu (AP) 2018 Türkiye Raporunun ilk taslağı 14 Kasım 2018 tarihinde açıklanmıştır. Bugüne kadar AP üyeleri tarafından taslak rapora ilişkin olarak verilen toplam 319 değişiklik önergesi, uzlaşı komisyonu toplantılarında tartışılmıştır. Üzerinde uzlaşıya varılan taslak rapor bugün (20 Şubat 2019) AP Dış İlişkiler Komitesi’nde (AFET) oylanmıştır. Ancak nihai raporun, Mart ayında (11-14 Mart veya 25-28 Mart 2019 tarihlerinde) düzenlenecek AP Genel Kurulu’nda kabul edilmesi beklenmektedir.

Hukuki bağlayıcılığı olmayan, tavsiye kararı niteliğindeki taslak raporda, ülkemizin AB’ye katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması çağrısında bulunulması kesinlikle kabul edilemez. Raporda yer alan asılsız iddialar ise, AP’nin ülkemize karşı taraflı ve önyargılı tutumunun yeni bir göstergesidir.

Sözkonusu taslak rapora ve tutarsız yaklaşımlarla verildiği anlaşılan değişiklik önergelerine ilişkin olarak gerekli girişimlerde bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. AP üyelerine ülkemizde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle birlikte yaşanan gelişmeleri ve mevcut reform sürecimizi anlatıyoruz.

Buna rağmen, ülkemiz karşıtı çevrelerden beslenerek ortaya atılan mesnetsiz iddiaların taslak raporda yer almaya devam ettiğini üzülerek görüyoruz. Gerekli düzeltmelerin yapılarak Mart ayındaki AP Genel Kurulu’nda onaylanacak nihai raporun daha gerçekçi, tarafsız ve teşvik edici olmasını bekliyoruz. Ancak böyle bir rapor ülkemizce dikkate alınacaktır.

Türkiye, AB’ye katılım sürecinde ve bu yolda reform çalışmalarını sürdürme konusunda kararlıdır. Bunu her şeyden önce, en yüksek standartları hak eden halkımız için istiyoruz. Türkiye’nin katılım müzakerelerinin askıya alınmasına değil, katılım sürecinin önünün açılmasına ihtiyaç vardır. Katılım süreci hem Türkiye’nin hem AB’nin yararınadır.

Bu kapsamda AB’nin ve AB halklarının temsil edildiği AP’nin, aday ülke Türkiye’ye karşı ahdi yükümlülüklerine sadık kalmasını bekliyoruz.