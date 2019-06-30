Dışişleri'nden Libya açıklaması
Dışişleri Bakanlığı 'Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçlerce altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir' açıklamasında bulundu.
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