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Dışişleri'nden Libya açıklaması

Dışişleri Bakanlığı 'Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçlerce altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir' açıklamasında bulundu.

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