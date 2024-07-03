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Dışişleri'nden Ortadoğu ve Suriye politikasına yönelik ortaya atılan iddialara tepki: Tehditlere karşı gerekli önlemleri almaktan çekinmeyiz

Dışişleri Bakanlığı, 'Ortadoğu ve Suriye politikamıza yönelik ortaya atılan iddialar, herhangi bir analitik nitelik taşımadığı gibi temel tarih bilgisinden dahi yoksundur. Ulusal güvenliğimize yönelik tehditlere karşı gerekli önlemleri almaktan çekinmeyiz.' açıklamasında bulundu.

3 Temmuz 2024 Çarşamba 08:04 - Güncelleme:
Dışişleri'nden Ortadoğu ve Suriye politikasına yönelik ortaya atılan iddialara tepki: Tehditlere karşı gerekli önlemleri almaktan çekinmeyiz
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Dışişleri Bakanlığı, "Ortadoğu ve Suriye politikamıza yönelik ortaya atılan iddialar, herhangi bir analitik nitelik taşımadığı gibi temel tarih bilgisinden dahi yoksundur. Ulusal güvenliğimize yönelik tehditlere karşı gerekli önlemleri almaktan çekinmeyiz." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

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