Dışişleri Bakanlığı, "Ortadoğu ve Suriye politikamıza yönelik ortaya atılan iddialar, herhangi bir analitik nitelik taşımadığı gibi temel tarih bilgisinden dahi yoksundur. Ulusal güvenliğimize yönelik tehditlere karşı gerekli önlemleri almaktan çekinmeyiz." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle: