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Dışişleri'nden Somali'de gerçekleşen terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir otele düzenlenen terör saldırısını 'en güçlü şekilde' kınadı.

AA20 Ağustos 2022 Cumartesi 13:24 - Güncelleme:
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Bakanlık, Mogadişu'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, 19 Ağustos'ta düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Bu menfur terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Hayat Otel'e terör örgütü Eş-Şebab militanlarınca dün düzenlenen saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetmişti.

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