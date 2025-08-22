İSTANBUL 34°C / 24°C
Güncel

Dışişleri'nden ''Süleymaniye'' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 'Süleymaniye şehrinde yaşanan gelişmeleri, Irak'ın istikrarı ve huzuru ile vatandaşlarımızın can güvenliği bakımından yakından takip ediyoruz.' açıklamasında bulundu.

22 Ağustos 2025 Cuma 12:19
Dışişleri'nden ''Süleymaniye'' açıklaması
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Süleymaniye şehrinde yaşanan gelişmeleri, Irak'ın istikrarı ve huzuru ile vatandaşlarımızın can güvenliği bakımından yakından takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Süleymaniye şehrinde yaşanan gelişmeleri, Irak'ın istikrarı ve huzuru ile vatandaşlarımızın can güvenliği bakımından yakından takip ediyoruz.

Erbil Başkonsolosluğumuz tarafından ilgili yerel makamlar nezdinde girişimler yapılmış, vatandaşlarımız için gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır.

  • dışişleri
  • öncü keçeli
  • süleymaniye

