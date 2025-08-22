Dışişleri'nden ''Süleymaniye'' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Süleymaniye şehrinde yaşanan gelişmeleri, Irak'ın istikrarı ve huzuru ile vatandaşlarımızın can güvenliği bakımından yakından takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Erbil Başkonsolosluğumuz tarafından ilgili yerel makamlar nezdinde girişimler yapılmış, vatandaşlarımız için gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır.