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Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hami Aksoy'dan Frans Timmermans'a cevap

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hami Aksoy, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın yerel seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

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Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hami Aksoy, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın yerel seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.
 
Aksoy'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
 
SC-25, 7 Nisan 2019, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un AB Komisyonu Başkan Yardımcısı’nın Ülkemizdeki Yerel Seçim Sonuçlarına İlişkin İfadeleri Hakkındaki Soruya Cevabı
 
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans’ın 31 Mart yerel seçim sonuçlarıyla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan ifadeleri hayal kırıklığı ve şaşkınlıkla karşılanmıştır.
 
Türk halkı 31 Mart’ta bir kez daha Avrupa ülkelerinde nadir görülen bir katılım oranıyla sandığa gitmiş ve demokrasiye bağlılığını bir kez daha tescil etmiştir. Milletimizin sandıkta verdiği mesaj Türkiye’de istikrar ve güven ortamının devamına olan inanç ve desteğinin yansımasıdır. Buna rağmen, Avrupa Birliği yetkililerinin henüz bazı yerlerde resmi sonuçlar açıklanmadığı halde buralardaki sonuçların tanınması yönünde yaptığı çağrılar talihsiz bir gaf olarak kayıtlara geçmiştir. Hukuki çerçevede ilçe, il ve Yüksek Seçim Kurulu nezdinde yapılan itiraz ve başvuruların sonucunu beklemek hukuka saygının bir gereğidir. Bu nedenle sözkonusu ifadeler, demokratik ve hukuki değerlere bağlılık anlamında son dönemde daha da fazla sorgulanmakta olan AB’nin çifte standartlarının başka bir örneğini oluşturmuştur.
 
Türkiye reform kararlılığını samimiyetle ve aynı sağlam iradeyle sürdürmektedir. Milletimizin demokrasiye olan bağlılığı 31 Mart yerel seçimlerinde bir kez daha tescillenmiş olup, reform kararlılığımız ortadayken Avrupa Birliği yetkililerinin hukuki sürece saygı göstermeksizin keyfi ve aceleci açıklamaları büyük bir talihsizlik olmuştur. AB yetkililerini siyasi heves ve tercihleri uğruna Avrupa Birliği’nin temsil ettiği demokratik ve hukuki değerleri aşındırmamaya davet ediyoruz.

''Bizim, Siyonist uşaklarına verecek tek karış toprağımız yok!''

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