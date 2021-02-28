Dışişleri'nden Yunanistan'ın sığınmacıları geri itmesine yönelik tepki

AA 28 Şubat 2021 Pazar 13:49 - Güncelleme: 28 Şubat 2021 Pazar 14:11

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'ın sığınmacıları geri itmesine tepki gösterilerek, "Yunan hükümetini ve geri itmelere dahil olan tüm unsurları, uluslararası hukukun, AB hukukunun ve 18 Mart Mutabakatının yasakladığı geri itmelere, insanlık onuruna aykırı muamelelere ve insan hakları ihlallerine son vermeye çağırıyoruz. Avrupa Birliği'ni de, AB hukukunu ve AB Temel Haklar Şartı'nı, insan onurunu esas alacak şekilde üye devletlerde uygulanmasını gözetmeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.



YUNANİSTAN, MİDİLLİ'DEKİ 13 KİŞİLİK AFGAN AİLEYİ ZORLA BOTA BİNDİRİP TÜRKİYE'YE GERİ İTTİ

Norveç merkezli sivil toplum kuruluşu Aegean Boat Report'un internet sitesinde yer alan habere göre, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişilik bir aile, resmi görevliler tarafından kaldıkları sığınmacı kampından alındı.

Afgan aileye Kovid-19 testi yaptırılacağını iddia eden Yunan görevlilerin aile mensuplarına defalarca şiddet uyguladığı, üzerlerindeki eşyaları gasbettiği ve aileyi lastik bota bindirdikleri belirtildi.

Lastik botla geri itilen sığınmacı ailenin, Türk Sahil Güvenlik makamları tarafından tespit edildiği ve Ayvacık'tan karaya çıktığı dile getirildi.

Haberde, Ege'de sığınmacı botlarını Türk tarafına geri ittiği defalarca belgelenen Yunan makamlarının, bu olayla ilk defa sığınmacıları kamptan alarak zorla Türkiye'ye yolladığının altı çizildi.