İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Temmuz 2024 Perşembe / 28 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5635
  • EURO
    35,2497
  • ALTIN
    2468.38
  • BIST100
    10715.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dışişleri'nin girişimleri sonuç verdi! FETÖ'ye ait okulları Türkiye'ye devrettiler
Güncel

Dışişleri'nin girişimleri sonuç verdi! FETÖ'ye ait okulları Türkiye'ye devrettiler

Zambiya'da bulunan FETÖ'ye ait okullar, Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleri sonucu Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi.

DHA4 Temmuz 2024 Perşembe 12:50 - Güncelleme:
Dışişleri'nin girişimleri sonuç verdi! FETÖ'ye ait okulları Türkiye'ye devrettiler
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Zambiya Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Mulambo Haimbe, gerçekleştirdikleri görüşmelerde, Zambiya'daki FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesi konusunda mutabakat sağladı.

Bu kapsamda konuk bakan ile Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, bakanlıkta anlaşma imzaladı.

2020 yılında Zambiya hükümetince kayyım atanan söz konusu okullar, Türkiye Maarif Vakfı'nın hali hazırda 26 Afrika ülkesinde faaliyet yürüten Uluslararası Maarif Okulları'na katıldı.

Türkiye, Zambiya'daki FETÖ okullarını devralarak yurt dışında 53'üncü ülkede de uluslararası eğitim faaliyeti yürütecek.

'HALKIMIZIN YARARINA OLACAĞINDAN EMİNİM'

Zambiya Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Haimbe, "Zambiya Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı ile Maarif Vakfı arasında, daha önce Lusaka'da Horizon Okulu olarak bilinen okulla ilgili etkinlik, 2 ülkenin sarsılmaz bağlılığını göstermişti. Bu olay, 2 ülke halklarının karşılıklı yararı için aralarındaki ikili bağları geliştirme konusundaki sarsılmaz taahhüdünü göstermektedir. Zambiya Cumhuriyeti hükümeti olarak, Maarif Vakfı'nın Zambiya halkına bir eğitim standardı getireceğinden ve bunun halkımızın yararına olacağından eminim" dedi.

'TÜRKİYE-ZAMBİYA İLİŞKİLERİNE YENİ BİR SAYFA AÇALIM'

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Akgün de anlaşmadan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu anlaşmayı imzalamak ve eğitim alanındaki iş birliğimizi ilerletmek için Bakanımız ve Sayın Haimbe arasında 2 gün önce varılan anlaşmadan memnuniyetimizi ifade etmek istiyorum. Türkiye Maarif Vakfı'nın sadece 8 yılda ülkemizin uluslararası eğitime açılan kapısı olma yolunda kaydettiği ilerleme, gurur verici bir başarı öyküsüdür. Türkiye Maarif Vakfı, dünyanın 52 ülkesindeki 465 eğitim kurumunda 54 bin öğrenciye eğitim vermektedir. 25 ülkede 200'e yakın okulun, 20 binden fazla öğrenciye eğitim verdiği Türk Maarif Vakfı'nın Afrika'daki varlığı, dünya çapındaki faaliyetlerinin neredeyse yarısını oluşturuyor. Bu rakamlar aynı zamanda Afrika'daki Türk Maarif Vakfı'na yönelik iyiliğin en açık ve somut göstergeleridir. Zambiya ile uzun süredir devam eden eğitim ilişkimizi, daha üst seviyelere taşıyacağına inandığımız bu anlaşma ile önümüzdeki dönemde Zambiyalı öğrencilerin başarı hikayelerini dünya kamuoyuyla paylaşmayı, Zambiya'nın geleceğini ve Zambiya ile ilişkilerini inşa edecek nitelikli, vatansever nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmayı umuyoruz. Bu süreçte verdikleri tam destek için Dışişleri Bakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye-Zambiya ilişkilerine yeni bir sayfa açalım" diye konuştu.

  • Zambiya
  • fetö
  • Türkiye Maarif Vakfı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.