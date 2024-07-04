Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Zambiya Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Mulambo Haimbe, gerçekleştirdikleri görüşmelerde, Zambiya'daki FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesi konusunda mutabakat sağladı.

Bu kapsamda konuk bakan ile Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, bakanlıkta anlaşma imzaladı.

2020 yılında Zambiya hükümetince kayyım atanan söz konusu okullar, Türkiye Maarif Vakfı'nın hali hazırda 26 Afrika ülkesinde faaliyet yürüten Uluslararası Maarif Okulları'na katıldı.

Türkiye, Zambiya'daki FETÖ okullarını devralarak yurt dışında 53'üncü ülkede de uluslararası eğitim faaliyeti yürütecek.

'HALKIMIZIN YARARINA OLACAĞINDAN EMİNİM'

Zambiya Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Haimbe, "Zambiya Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı ile Maarif Vakfı arasında, daha önce Lusaka'da Horizon Okulu olarak bilinen okulla ilgili etkinlik, 2 ülkenin sarsılmaz bağlılığını göstermişti. Bu olay, 2 ülke halklarının karşılıklı yararı için aralarındaki ikili bağları geliştirme konusundaki sarsılmaz taahhüdünü göstermektedir. Zambiya Cumhuriyeti hükümeti olarak, Maarif Vakfı'nın Zambiya halkına bir eğitim standardı getireceğinden ve bunun halkımızın yararına olacağından eminim" dedi.

'TÜRKİYE-ZAMBİYA İLİŞKİLERİNE YENİ BİR SAYFA AÇALIM'

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Akgün de anlaşmadan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu anlaşmayı imzalamak ve eğitim alanındaki iş birliğimizi ilerletmek için Bakanımız ve Sayın Haimbe arasında 2 gün önce varılan anlaşmadan memnuniyetimizi ifade etmek istiyorum. Türkiye Maarif Vakfı'nın sadece 8 yılda ülkemizin uluslararası eğitime açılan kapısı olma yolunda kaydettiği ilerleme, gurur verici bir başarı öyküsüdür. Türkiye Maarif Vakfı, dünyanın 52 ülkesindeki 465 eğitim kurumunda 54 bin öğrenciye eğitim vermektedir. 25 ülkede 200'e yakın okulun, 20 binden fazla öğrenciye eğitim verdiği Türk Maarif Vakfı'nın Afrika'daki varlığı, dünya çapındaki faaliyetlerinin neredeyse yarısını oluşturuyor. Bu rakamlar aynı zamanda Afrika'daki Türk Maarif Vakfı'na yönelik iyiliğin en açık ve somut göstergeleridir. Zambiya ile uzun süredir devam eden eğitim ilişkimizi, daha üst seviyelere taşıyacağına inandığımız bu anlaşma ile önümüzdeki dönemde Zambiyalı öğrencilerin başarı hikayelerini dünya kamuoyuyla paylaşmayı, Zambiya'nın geleceğini ve Zambiya ile ilişkilerini inşa edecek nitelikli, vatansever nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmayı umuyoruz. Bu süreçte verdikleri tam destek için Dışişleri Bakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye-Zambiya ilişkilerine yeni bir sayfa açalım" diye konuştu.