Diyabet Mükemmelliyet Ödülü’nün bu yılki sahibi Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil oldu

Harvard Üniversitesi bünyesinde genetik ve kompleks hastalıklar üzerine araştırmalar yapan Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi’nin başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, obezite ve diyabet arasındaki ilişki ile bu hastalıkların muhtemel tedavi yolları konusunda yaptığı çığır açıcı çalışmalar nedeniyle EASD–Novo Nordisk Vakfı Diyabet Mükemmelliyet Ödülü’ne layık görüldü.

Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği (EASD) ve Novo Nordisk Vakfı tarafından verilen EASD–Novo Nordisk Vakfı Diyabet Mükemmellik Ödülü, tüm dünyada 425 milyondan fazla kişinin mücadele ettiği diyabet ve 650 milyon kişide görülen obezite alanında yenilikçi araştırmaları teşvik etmek amacıyla üstün başarı gösteren bilim insanlarına veriliyor. Hotamışlıgil’e ödülü, 3 Ekim tarihinde Almanya’nın Berlin şehrinde gerçekleşen 54. EASD Yıllık Toplantısı’nda düzenlenen bir törenle takdim edildi.

Ödüle ilişkin konuşan Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, “Diyabet araştırmaları alanındaki bu en prestijli ödüle layık görüldüğüm için büyük onur duyuyorum. Böyle bir ödülü meslektaşlarımdan almış olmak da ayrı bir mutluluk ve gurur kaynağı. Ödülü öğrencilerim, asistanlarım ve meslektaşlarım adına kabul ediyorum; onların fedakârlığı ve gayreti olmadan bahsi geçen başarıların hiçbiri gerçekleştirilemezdi. İlkokuldan itibaren bana yol gösteren ve hayatımda büyük etkileri olan olağanüstü öğretmenlerim ve akıl hocalarımın yanı sıra 25 yıl boyunca çalışmalarımıza cömertçe destek sağlayan herkese minnettarım. Gösterdikleri sonsuz sevgi, destek ve sabır için de aileme teşekkür ediyorum. Umarım tüm bu çabalarımız insanlığa ufak bile olsa bir katkıda bulunur ve bu ödüle giden yolda bana destek olup ışık tutanlara olan gönül borcumun küçük bir karşılığını teşkil eder. Aldığım ödülün büyük bir bölümünü araştırmalarımız için kullanılmak üzere Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi’ne aktaracağım” dedi.

EASD Başkanı Prof. Juleen Zierath ise şunları söyledi: “Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, metabolik hastalıkların araştırılmasında öncü bir isim. Bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar, yaygın ve karmaşık hastalıkların genetik mekanizmaları ile tedavi yöntemleri üzerine odaklanan ve çok yeni bir alan olan “immunometabolism”de çığır açıcı bilgilerin edinilmesine yol açtı. Yaptığı keşifler metabolik hastalıkların anlaşılması ve tedavi edilmesinde kullanılan mevcut yaklaşımları oluşturdu. Ayrıca Hotamışlıgil 100’den fazla öğrenci ve bilim insanını eğitmiş ve yol göstermiş olan örnek bir öğretmen. Kendisinin bu ödülü almayı her hususta hak ettiğine inanıyorum.”

Novo Nordisk Vakfı CEO’su Birgitte Nauntofte ise “Vakıf olarak bu ödülle bilim insanlarını teşvik etmeyi ve onurlandırmayı amaçlıyoruz. Diyabet alanındaki gelişmelere kesin surette katkıda bulunan olağanüstü çalışmalarından ve çığır açıcı katkılarından ötürü Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil’i kutluyoruz” dedi

Sabri Ülker Merkezi Hakkında

Sabri Ülker Merkezi, 2014 yılında Harvard T.H. Chan Toplum Sağlığı Fakültesi bünyesinde bu yana Prof. Dr. Hotamışlıgil’in çalışmalarını desteklemek, kendisinin liderliğinde genetik ve metabolik hastalıkların mekanizmalarını ortaya çıkarmak ve oluşmasını önlemek adına kuruldu. Sabri Ülker Merkezi, bu araştırma programlarında hem Türkiye’den hem dünyadan bilim adamlarına ev sahipliği yapıyor ve bilim insanı yetiştiriyor. Bunun yanı sıra Merkez dünyanın en önde gelen bilim insanları ile genç kuşak araştırmacıları bir araya getirmek, en yeni bilimsel gelişmeler hakkında fikir alışverişi ve işbirliği olanakları yaratmak için dönüşümlü olarak İstanbul ve Boston’da üst düzey sempozyumlar düzenliyor.

Sabri Ülker Vakfı Hakkında

Türk Gıda sektörünün duayeni Sabri Ülker anısına kurulmuş olan ve misyonunu Sabri Ülker’in hayat felsefesinden derleyen Vakıf, toplumu beslenme ve sağlık alanlarında bilimsel ve güvenilir bilgi ile aydınlatmak üzere faaliyetlerini sürdürüyor. Avrupa Beslenme Vakıfları İletişim Platformu’nun Türkiye’den tek üyesi olan Vakıf, 2009 yılından bu yana topluma sağlıklı yaşam ve beslenme konularında güvenilir bilimsel bilgiyi ulaştırmakta ve dünya genelinde referans kabul edilen kurumlar ile işbirliği içinde Türkiye’nin referans kurumu olma hedefiyle yoluna devam etmektedir.

http://sabriulkervakfi.org

EASD Hakkında

Diyabet uzmanlarına yönelik kurulmuş dünya çapındaki en büyük ağlardan biri olan Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği (EASD) kâr amacı gütmeyen bir dernektir. 1965 yılında kurulan derneğin merkezi Düsseldorf, Almanya’da bulunmaktadır. Derneğin amacı edinilen bilginin hızla yayılması ve kullanım alanının kolaylaştırılması amacıyla diyabet alanındaki çalışmaları teşvik etmek ve desteklemektir.

www.easd.org

Novo Nordisk Vakfı Hakkında

Novo Nordisk Vakfı, kâr amacı gütmeyen bağımsız bir Danimarka vakfıdır. İnsanların yaşam kalitesini ve toplumun sürdürülebilirliğini artıran araştırma ve gelişmelere katkı sağlama vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Vakıf, 2010 yılından bu yana Danimarka ve diğer Kuzey ülkelerinde yer alan kamu kuruşları ve hastanelerde araştırmalar yapılması, diyabet hastalığının araştırma temelli tedavisi ve önlenmesine yönelik toplamda 16 milyar Danimarka Kronu (2,2 milyar €) değerinde hibe yardımında bulunmuştur.