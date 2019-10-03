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Diyanet 100 bin  mahkumu DEAŞ ve FETÖ’ye karşı eğitti

Diyanet işleri Başkanlığı, 15 Temmuz’un ardından cezaevlerindeki 100 binden fazla mahkuma FETÖ ve DEAŞ gibi dini istismar eden yapılara karşı eğitim verdi.

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Diyanet İşleri Başkanlığınca, cezaevlerinde bulunan 100 bini aşkın tutuklu ve hükümlüye 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ve DEAŞ gibi dini istismar eden yapılara karşı mücadele amacıyla, sahih dini bilginin önemine dikkat çekmeye yönelik seminer ve vaazlar verildi. Diyanet ile Adalet Bakanlığı’nın imzaladığı protokolle cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülere yönelik din eğitimi ve öğretime devam ediliyor.      

FETÖ’CÜLER YOK

Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, cezaevlerinde din eğitimi ve öğretiminin bir arada yürüdüğüne işaret ederek, “Vaizlerimiz Kur’an-ı Kerim, İslam dini itikat, ibadet, siyer ve ahlak alanındaki bilgileri öğrenmek isteyenlere yardımcı oluyor” dedi. Albayrak, şunları söyledi: “Vaizlerimiz cezaevlerinde derslikler oluşturuyor. Cezaevleri müdürleri duyuru yapıyorlar. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra cezaevlerindeki insanların dini istismar eden yapılara karşı dikkatini çekmek için ‘din istismarı’ konulu seminerleri ve konferansları düzenledik. FETÖ’den dolayı tutuklu olan kişiler seminer verilen mahkumlar arasında yok.”     

SAHİH DİNİ BİLGİ

Din istismarıyla mücadelede sahih dini bilginin önemini vurgulayan Albayrak, şöyle devam etti:  “Cezaevlerindeki uygulamalarımızda en başta dini istismar eden terör örgütleri FETÖ ve DEAŞ’ı anlatan kitaplar gönderdik. Bunun yanı sıra dini istismar eden yapıların fikirleri, özellikleri, ayet ve hadisleri nasıl istismar ettiklerini uzun uzadıya anlattık. Bu seminerler 100 bin aşkın kişiye verildi. Uzun zamandır Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde (POMEM) ve diğer kamu kuruluşlarımızda sahih dini bilginin önemine dikkati çeken konferanslar veriyoruz. Doğruyu öğretiyoruz, doğruyu öğretince yanlış ortaya çıkıyor. Cezaevlerinde görevli 581 vaizimiz var.”    

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