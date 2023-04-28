Diyanet 332 kişiyi ücretsiz umreye gönderecek

Erbaş, Roman vatandaşlarının yoğun yaşadığı Özerler Mahallesi'nde düzenlenen programda, Lüleburgaz Müzisyenler Derneği Osmanlı Mehter Takımı tarafından karşılandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Erbaş, yaptığı konuşmada bugünkü birlik, beraberlik ve kardeşlik tablosunun her şeye değer olduğunu söyledi.

Gönüllerden millet, vatan, bayrak ve ezan sevgisinin eksik olmaması gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Bunlar bizim en büyük değerlerimiz. Değerlerimize sahip çıktığımız sürece biz hep yüceldik. Biz ne zaman ki değerlerimize sahip çıktık, hep yükseldik. Şimdi, şu güzel insanlara bakıyorum da birlik, beraberlik, sevgi, saygı hepsi sizde. Bunları daha da geliştirmemiz lazım. Daha da güçlendirmemiz lazım." diye konuştu.

"AMELLER NİYETLERE GÖREDİR"



Müslümanlığın bütün insanlığın huzur, barış, adaletle yaşamaları için gönderildiğini ifade eden Erbaş, İslam'ın bütün insanlığa gönderilen en büyük nimet olduğunu kaydetti.

İslam'ın gençlere ve çocuklara öğretilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş,"Hocalarımız bütün camilerde sizlerin hizmetinde hocalarımıza gittiğiniz zaman, 'ben dinimi daha güzel öğrenmek istiyorum hocam', 'bana dinimi doğru bir şekilde öğret' dediğiniz zaman bizim bütün hocalarımız sizin hizmetinizde. Yeter ki gayret edin. Yeter ki niyet edin. Peygamber efendimiz buyuruyor ki 'ameller niyetlere göredir' siz niyetlerinizi eğer samimi bir şekilde ortaya koyarsanız Allah o niyetlerinizin karşılığını en güzel bir şekilde yaratıyor. Değerli kardeşlerim, insanoğlu öyle bir varlık ki biz onun değerini Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz." şeklinde konuştu.

İnsanoğlunun çok yüce bir varlık olduğunu kaydeden Erbaş, bunun farkına varılması gerektiğini dile getirdi.

332 KİŞİ ÜCRETSİZ UMREYE GÖNDERİLECEK



Umre ve haccın Hz. Muhammed'in yakından tanınması açısından önemli olduğunu ifade eden Erbaş, "332 kardeşimizi Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ücretsiz umreye gönderiyoruz elhamdülillah." dedi.

Duaların önemine de değinen ve mazlumların duasının kabul olunan dualardan olduğunun bilindiğini ifade eden Erbaş, şunları kaydetti:

"Onun için çok dua edelim. Çocuklarımıza dua edelim. Bakınız dua programındayız. Dua ile ilgili Peygamber Efendimiz ne buyuruyor, 'Üç kişinin duası mutlaka kabul olunur.' Mazlumun duası... Mazlum insanlar ne kadar var değil mi? Dünyada zulme uğrayan insanlar.

O zulme uğrayan insanların bizde millet olarak her zaman yanlarında yer alıyoruz değil mi? Mazlumların, mağdurların yanlarında, işte onların duaları kabul oluyor, bizde millet olarak en sıkıntılı zamanlarımızda o sıkıntılarımızda Cenab-ı Hak bizi çok hızlı bir şekilde kurtarıyor."

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Erbaş, bu sıkıntılı sürecin birlik ve beraberlik içerisinde atlatılacağına inandığını kaydetti.

Depremlerin ardından bir çok ülkeden arama kurtarma ekiplerinin Türkiye'ye yardıma koştuğunu bildiren Erbaş, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Bu bizim insanımıza ait çok önemli bir haslettir bir vasıftır. O yüzden işte bizim ülkemizden çektiğimiz, yaşadığımız bir sıkıntıya hemen yurt içinden ve yurt dışından çok önemli yardımların gelmesi neyi gösteriyor, mazlumlara bizim asırlardan beri el uzatışımızın semerelerini alıyoruz biz.

'Ne ekersen onu biçersin.' Biz hep dua aldık, çok dua aldık. İşte mazlumların duasını aldık, Allah o duaları kabul etti başka bir ülkenin başına gelseydi, bu kadar kısa zamanda bu afeti şu getirdiğimiz aşamaya getiremezlerdi. Bu bizim milletimizin aldığı dualarla, birliğiyle, beraberliğiyle ulaştığımız bir neticedir."

Programda, Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi tarafından dua okundu.