Diyanet görevlileri depremzede çocuklar için etkinlikler düzenliyor

Pazarcık ve Elbistan merkezli, 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu İslahiye'de, kurulumu tamamlanan konteyner kentte yaklaşık 3 bin kişi barınıyor.

Depremlerden en çok etkilenen yerleşim yerleri arasında olan İslahiye'deki afetzedeler için Kalyon Holding tarafından inşa edilen alanda, Diyanet İşleri Başkanlığınca çocuklar için kurs ve oyun alanları hazırlandı.

Dönüşümlü olarak çalışan din görevlileri, depremzede çocuklar için eğitimlerin yanı sıra okçuluk, yüz boyama, zeka oyunları gibi çeşitli etkinlikler düzenliyor. Faaliyetlere günde yaklaşık 350 çocuk katılıyor.

PEDAGOJİK EĞİTİM ALMIŞ GÖNÜLLÜLER SAHADA

Koordinatör Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın talimatıyla depremin ilk gününden itibaren bölgeye geldiklerini söyledi.

İlk hafta taziye hizmetlerinde bulunduklarını anlatan Eviş, daha sonra depremzedeler için yemek hazırlayıp yardım malzemelerinin dağıtımını yaptıklarını dile getirdi.

Eviş, şu an geçici yaşam alanlarında çocuklara yönelik hizmetler verdiklerini belirterek, "1600 Diyanet personeli ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Taziye, manevi destek hizmetleri, 4-16 yaş Kur'an kursları ile günlük 6 bin kişiye yemek üretecek mobil mutfağımızla hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Din görevlilerimiz kendi istekleriyle bölgeye geldiler." dedi.

Depremden en çok çocukların etkilendiklerini gözlemlediklerine değinen Eviş, tüm gönüllülerin pedagojik eğitim almış kişilerden oluştuğuna dikkati çekti.

Eviş, 4-6 yaşındaki çocukları hem eğlendirdiklerine hem de eğitici çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Doğruluk, dürüstlük, adalet gibi ders saatlerimiz var. Çocuklarımızı burada tekrar hayata adapte etme adına, psikolojik olarak hayata hazırlama adına hocalarımız çok güzel hizmetler veriyor. Çocuklarımız çok etkilenmişler, çok tedirginler. Bazen çocuğun saçını okşamaya çalışıyorsun titriyor. Kurslarımıza katılan çocuklar üzerlerindeki ürkekliği atmaya başlamış."

"GÖNLÜMÜZ HEP BURADA KALACAK"

İzmir Müftülüğünde görevli Melek Abadanoğlu, çocukların acılarını hafifletmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Çocuklarla çok güzel gönül köprüleri kurduklarını anlatan Abadanoğlu, "Burada çocukların manevi gelişmelerine katkıda bulunmak, yanlarında olmak ve bu sıkıntılı günlerini hızla atlatmaları için çalışıyoruz. Çocuklar bizi ailelerinden biri olarak kabul etti. Buradan nasıl ayrılacağız, bilmiyorum. Gönlümüz hep burada kalacak." ifadelerini kullandı.

Din görevlisi Leyla Topçu da gördükleri yıkım karşısında çok üzüldüklerini, değerler eğitimi ile çocukların hayatlarına dokunmaya çalıştıklarını kaydetti.

Topçu, çocukların faaliyetlerle çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Burada zeka oyunları, okçuluk, hikaye okuma gibi birçok etkinlik düzenliyoruz. Oyunlarla çocukları eğlendirmeye çalışıyoruz." dedi.