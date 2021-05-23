DHA 23 Mayıs 2021 Pazar 10:46 - Güncelleme: 23 Mayıs 2021 Pazar 13:41

Akçakoca İlçe Müftüsü Şaban Soytekinoğlu, bayram ziyareti için gittiği memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesinde Cuma namazı kıldırdı. Müftü Şaban Soytekinoğlu, Cuma vaazında Filistin olayları ve Yahudilere değindi. Soytekinoğlu, Selanik göçmenleriyle ilgili olarak, "Yüzde 90'ı Selanik göçmeni ve sabetayist. Ne demek sabetayist? Müslümanlığa girmiş gözüken Yahudiler. Aslında Müslüman değil" ifadelerini kullandı. Soytekinoğlu, konuşmasının devamını Gezi olaylarına bağlayarak, "İstanbul'da Gezi olaylarında otellerinde barındıran kimdi? Gene Yahudilerdi. Şu an bir şirketin birtakımın da başkanı" ifadelerini kullandı.

DİYANET: HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR

Diyanet İşleri Başkanlığı, yaşanan gelişmeler üzerine Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlattı. Diyanet'ten yapılan açıklamada, "Bazı medya organlarında yer alan haberler nedeniyle Düzce Akçakoca İlçe Müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

"GÖREVDEN ALINMALIDIR"

Cami cemaati tarafından kayıt altına alınan Müftü Soytenikoğlu'nun vaazı, sosyal medyada büyük tepki topladı.

İşte o tepkilerden sadece birkaçı:

"Yunan Başbakanı Miçotakis, Batı Trakyada'ki Türklere "Siz Yunansınız." diyor; Akçakoca müftüsü "Selanik göçmenleri dönmedir, Müslüman değildir." diyor. Yunan kafası ile Türk'e müftü olunmaz. Düzce Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekin görevden alınmalıdır."



"Müftü bey, sen bilirsin diye soruyorum, baba tarafım Manastır, anne tarafım Üsküplü, biz de Yahudi olabilir miyiz? Ne biçin insanlarsınız siz ya? Neymiş, Selanik göçmenlerinin yüzde 90'ı Sabetayist Yahudi imiş! Hem din adamı hem de devlet görevlisi bir de! Yazıklar olsun"



"Nasıl müftü oldun bilmiyorum ama önce şunu öğren; Selanik göçmeni diye bir şey yoktur... Biz Karamanoğulları'yla, o topraklara sahip çıkmak için Selanik'e gittiğimizde göçmendik... Şimdi vatandayız... Gerçek din adamı olan kusuru örter, sen kusur uyduruyorsun... AYIP."