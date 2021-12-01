Diyanet ile Kazakistan Müslümanları İdaresi iş birliği protokolü imzaladı

AA 1 Aralık 2021 Çarşamba 14:36 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 14:37

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi arasında iş birliği protokolü imza töreni düzenlendi.

Başkanlık Konferans Salonu'nda düzenlenen törende Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Nauryzbay Taganuly Otpenov hazır bulundu.

Törende konuşan Erbaş, Diyanet ile Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanlığı arasında öteden beri var olan dostane ilişki ve iş birliğinden memnun olduğunu söyledi.

Kazakistan'da yaşayan soydaş ve dindaşların çok kıymetli olduğunu belirten Erbaş, Müslümanların karşı karşıya olduğu sorunlar için iş birliği imkanlarının ele alınacağını kaydetti. Erbaş, "Zor zamanlardan geçiyoruz. En kutsal değerlerimize dil uzatılıyor. Barış dini olan İslam, terörizm ve aşırıcılık ile bir tutulmaya çalışılıyor. İslam dünyası bu saldırılar karşısında maalesef birlik gösteremiyor. İslam dünyasını ilgilendiren temel konularda samimi bir çaba içerisinde olan Türkiye'ye karşı takınılan hasmane tutumlar da ortadadır." dedi.

FETÖ, DEAŞ ve benzeri terör örgütleri gibi radikal akımlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Bölgemiz gerçekleriyle ve İslam anlayışımızla uyumlu olmayan örgütlerin ve radikal akımların Kazakistan'da az da olsa zemin bulmasına müsaade etmemeliyiz. Sizlere ve bölge müftülerimize bu konuda büyük bir sorumluluk düşüyor." ifadesini kullandı.

Yanlış din algılarının İslam'ın en temel değerlerini kötüye kullanarak sapkın ideolojilere dönüştüğüne ve bunların terör örgütlerince kullanıldığına şahit olduklarına değinen Erbaş, şöyle devam etti:

"Bu örgütlerden İslam'ın temiz kavramlarıyla değerlerini suiistimal eden FETÖ, takiye anlayışıyla gerçek yüzünü ve niyetini gizleyerek gençlerin inanç, duygu ve zihin dünyalarını fesada uğratmıştır. İslam medeniyetinin önemli coğrafyalarından biri olan Fergana Vadisi'nde yetişen kadim ulemamızın çalışma azmine ve ruhuna bürünerek hep birlikte Kur'an ve sünnet yolunda çalışıp yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar mücadele etmeliyiz."

Din eğitimi konusunun İslam medeniyetinin vazgeçilmez ilkelerinden olduğunu ifade eden Erbaş, Kazak öğrencilerin Türkiye'de Diyanet'e bağlı kurumlarda din eğitimi alması talebini memnuniyetle karşıladıklarını, Kazak öğrenciler için daha fazla kontenjan ayrıldığını bildirdi.

Kazakistan'ın sosyalist bir rejimin meydana getirdiği tahribatın ardından zor günler geçirdiğini ifade eden Erbaş, "Ne mutlu ki bugün Dini İdare Başkanlığı, Kazakistan'ın en ücra köşelerindeki kardeşlerimize uzanabilen, kendi ayakları üzerinde durabilen, baskıya aldırış etmeyen özgüvenli bir kurum haline geldi. Buna destek verebilmiş olmak bizler için mutluluk kaynağıdır." dedi.

- KAZAKİSTAN İLE VİZE SORUNU

İmzalanan iş birliği protokolünün hayırlara vesile olmasını dileyen Erbaş, "Kazakistan'da halihazırda görev yapmakta olan din görevlilerimizin altı ayda bir ülkemize gelerek vize almak zorunda kalmaları görevlilerimiz için problem teşkil etmekte olup anılan konuda kolaylık sağlanması için ilgili makamlarla çözümü noktasında girişimde bulunmanızın önemli olacağı düşünülmektedir." ifadelerini kullandı.

- "ÇOK UZAKTA OLSAK DA TEKNOLOJİ BİZİ BİRBİRİNE YAKINLAŞTIRIYOR"

Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Nauryzbay Taganuly Otpenov ise sıcak karşılamalarından dolayı Erbaş'a teşekkür etti.

Türkiye ve Kazakistan'ın kardeş ülkeler olduğunu söyleyen Otpenov, iki ülkenin dini eğitim noktasında çok iyi bir irtibata sahip olduğunu aktardı.

Görüşmenin Kazakistan ve Türkiye Müslümanları için hayırlı olmasını dileyen Otpenov, "Biz çok uzakta olsak da teknoloji bizi birbirine yakınlaştırıyor. Bugüne kadar yüzden fazla talebe eğitim gördü. Şimdi bizimle birlikte çalışıyorlar. Bu eğitimlerde sizin de emeğiniz var. Bağımsızlığımızı kazandığımız günde bizim sadece 68 camimiz vardı şimdi ise 2600 kadar camimiz var. Bu camilerin yapılmasında Türkiye'nin de payı var." bilgisini paylaştı.