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Diyanet İşleri Başkanlığınca yurt genelindeki camilerde Yemen için yardım toplanacak

Diyanet İşleri Başkanlığından yurt genelindeki tüm camilerde Yemen için yardım toplanacağı bildirildi.

  • AA
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Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yemen'de açlık, hastalık ve iç savaşla mücadele eden Müslümanlar için yarın cuma namazının ardından yardım toplanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk Diyanet Vakfı koordinasyonuyla Yemen'de yaşanan insanlık dramına duyarsız kalmamak için cuma namazından sonra 90 bin camide yardım kampanyası başlatılacak.

Açıklamada, isteyenlerin cep telefonlarından YEMEN yazıp 5601'e mesaj göndererek 10 TL bağışta bulunulabileceği de belirtildi.

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