Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ramazan ayı boyunca irşat faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır.
DHA29 Mart 2022 Salı 11:14 - Güncelleme: 29 Mart 2022 Salı 11:14
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ramazan ayı boyunca irşat faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır.