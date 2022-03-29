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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ramazan ayı boyunca irşat faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır.

DHA29 Mart 2022 Salı 11:14 - Güncelleme: 29 Mart 2022 Salı 11:14
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ramazan ayı boyunca irşat faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır.

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