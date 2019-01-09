Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Beştepe'de
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve beraberindeki heyeti kabul etti.
- AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve beraberindeki heyeti kabul etti.
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