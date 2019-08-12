Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Hac mevsimi boyunca 28 kardeşimiz vefat etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac mevsimi boyunca kutsal topraklarda Türk kafilelerinden 28 kişinin vefat ettiğini bildirdi.
- AA
Erbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hac mevsimi boyunca 28 kardeşimiz vefat etti" dedi.
Başkan Erbaş, vefat edenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
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