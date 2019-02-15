İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2917
  • 5,9631
  • 224.062
  • 102.715
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Kur'an tedrisatının yapılacağı yerler daha da artacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur'an tedrisatının yapılacağı yerlerin daha da artacağını belirterek, 'Buna ihtiyaç var. Çünkü biz sürekli büyüyoruz.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Erzincan'ın Karaağaç Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Pir-i Sami Kur'an Kursu'nun açılış programında yaptığı konuşmada, Kur'an kursları, okullar ve kitaplar sayesinde insanlığın aydınlatılacağını ifade etti.

Kur'an-ı Kerim'in nur, şifa ve rahmet olduğunu dile getiren Ali Erbaş, "Nasıl ki ilaçlar bedene şifa ise Kur'an da ruhların, gönüllerin şifasıdır. O yüzden devletimiz ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın gençlerin daha nitelikli yetişmesi için yapmış olduğu hizmetlere destek olalım." diye konuştu.

Erbaş, Kur'an kursunun yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Eğitim, öğretim ve Kur'an tedrisatının yapılacağı yerler daha da artacak inşallah, buna ihtiyaç var. Çünkü biz sürekli büyüyoruz. Geçen yıl 80 milyonduk, bu yıl 82 milyon olduk. Nüfusumuz arttıkça Kur'an kursları, okullar ve eğitim yuvalarımız daha da artacak. İlimsiz, irfansız, bilgisiz, hikmetsiz bir nesil değil, kendisini her zaman geliştiren, 'Sırat-ı müstakim' çizgisinde tutan bir bir nesil yetişecek inşallah."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır ile Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, konuşmalar ve Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası Kur'an kursunun açılışını yaptı.

Süper Ay 19 Şubat akşamı tüm Türkiye´den gözlenecek

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Marmara Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem

FETÖ'nün sözde 'imam yardımcısı'na 15 yıl hapis cezası

FETÖ'nün sözde 'imam yardımcısı'na 15 yıl hapis cezası

KDP ve KYB anlaştı

KDP ve KYB anlaştı

Pilot projelere hayat verecek

Pilot projelere hayat verecek

Uzmanlar zirveyi değerlendirdi

Uzmanlar zirveyi değerlendirdi

Şüphelilerden 97'si itirafçı oldu

Şüphelilerden 97'si itirafçı oldu

'Birçok farklı büyükşehirden talep gelmeye başladı'

'Birçok farklı büyükşehirden talep gelmeye başladı'

İstanbul'da CHP’li Belediye Başkanı, DSP’ye geçti

İstanbul'da CHP’li Belediye Başkanı, DSP’ye geçti
 

POPÜLER HABERLER

Van´da polisin kolunu ısıran HDP´li vekil, bu kez de Diyarbakır´da polise zor anlar yaşattı

Van´da polisin kolunu ısıran HDP´li vekil, bu kez de Diyarbakır´da polise zor anlar yaşattı

Alman hükümetinin 'F-35' kararına tepki yağdı

Alman hükümetinin 'F-35' kararına tepki yağdı

Adana'da bir taksiden 102 pompalı tüfek ve yüzlerce kurusıkı tabanca ele geçirildi

Adana'da bir taksiden 102 pompalı tüfek ve yüzlerce kurusıkı tabanca ele geçirildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA