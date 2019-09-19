Erbaş, eğitimlerini tamamlayan 84 hafızın icazet merasimi dolayısıyla Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, hafızların, herkesin emeğiyle saçılan bir tohum gibi olduğunu, bu tohumların eğitim sonunda meyve verdiğini söyledi.

Hafızlara verilen belgede birer hadis-i şerif ve ayet-i kerime yer aldığını belirten Erbaş, "Osmanlı döneminde hafızlara nasıl bir belge, icazet belgesi veriliyordu diye bir araştırma yaptık. O geleneği sürdürmek için ona benzer bir belge oluşturduk." diye konuştu.

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'de, İslam'ın bir nimet olduğunun belirtildiğini vurgulayarak şöyle devam etti: "Yeryüzünde insanoğluna verilen en büyük nimet, İslam'dır. Elhamdülillah, Rabb'imiz bizi bu nimetle müşerref kılmış. İslam'ın en büyük mucizesi Kur'an'ı Kerim'dir. Elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'i, gönüllerinde ve zihinlerinde muhafıza eden hafızlarımızı bizlere nasip eylemiş. İşte, nasıl ki Kur'an-ı Kerim'i hafızlarımız, hafızalarında muhafaza ediyorsa Kur'an-ı Kerim de onları muhafaza ediyor. Kur'an-ı Kerim, hepimiz için, bizi kötülüklerden uzaklaştıran, şeytana karşı zırh gibi bizi kuşatan, koruyan bir kitaptır. Hem hafızlarımız Kur'an-ı koruyor hem Kur'an bizleri koruyor. Karşılıklı bir koruma söz konusu."

- "İnsanlar birbirlerine yardım etmeli"

Hafızların sayılarının artmasını dilediklerini vurgulayan Erbaş, "Rabb'imizden niyazımız, hafızlarımızın, Kur'an-ı Kerim'in muhafızlarının sayılarının artmasıdır. Kur'an-ı Kerim'e gönül veren, öğrenen, öğreten, ezberleyen, anlayan ve yaşayan insanların sayısı arttıkça beşerin dertlerine derman da artacaktır." diye konuştu.

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in yaşanılan çevrede hiçbir kötülük kalmamasını, herkesin birbirini sevmesini ve birbirinin düşüncesine saygı duymasını tebliğ ettiğini belirterek, Kur'an'ın bu hakikate insanları davet ettiğini dile getirdi.

İslam'ın, barış, huzur, kurtuluş ve denge demek olduğa dikkati çeken Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyanın dengesi bozulmasın diye Kur'an'ın ayetleri Rabb'imiz tarafından bütün insanlara gönderilmiştir. Bugün dengesi bozulmuş olan dünyanın yeniden dengeye gelmesi de bizim elimizdedir. İslam'a, Kur'an'a gönül verenlerin elindedir. Dünyada her 3,5 saniyede bir insan açlıktan ölüyor, denge öyle bozulmuş ki benzer sürede bir insan da tokluktan, çok yemekten ölüyor. Yapılan araştırmaların sonucu bu. İslam'daki infak, zekat, sadaka, yardımlaşma, dayanışma bunlar uygulansa milyarca potansiyel oluşturacak zekat yoğunluğu var Müslümanlarda. İnsanlar birbirlerine yardım etmeli. Yardım ettikleri zaman Kur'an-ı Kerim'deki 255 kadar infak ayetinin hikmetini de anlamış oluruz. Hafızlarımızdan da beklentimiz, hayatlarını Kur'an'a göre tanzim etmeleridir. Kur'an-ı öğrendikleri gibi anlamaları ve yaşamalarını bekliyoruz. "

- Bölge birincisinin belgesini Erbaş verdi

Mersin Valisi Ali İhsan Su da kentteki vatandaşlara yönelik önemli ve güzel dini hizmetler verildiğini söyledi.

Hafızlığın, önemli bir hizmet olduğuna aktaran Su, "Bu kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim'i kalplerine nakşetmişlerdir. Ben ailelerini ve kendilerini tebrik ediyorum. Kardeşlerimize hayırlı olsun diliyorum." ifadesini kullandı.

Programda hafızlar, Kur'an-ı Kerim'e hürmet ve saygı geçişi yaptı.

Erbaş, bölge birincisi olan hafız Muhammed Ali Aydın'a hafızlık belgesini verdi.

Törene, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve İl Müftüsü Şaban Kondi de katıldı.

Program, Kur-an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.