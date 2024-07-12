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Diyanet İşleri Başkanı duyurdu! Kur'an Eğitim Merkezlerine başvurular başladı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kur'an Eğitim Merkezlerine başvuruların başladığını belirterek, “Kur'an Eğitim Merkezlerine hafızlarımızı bekliyoruz” dedi.

IHA12 Temmuz 2024 Cuma 17:45 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı duyurdu! Kur'an Eğitim Merkezlerine başvurular başladı
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kur'an Eğitim Merkezlerine başvuruların başladığını duyurdu. Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kur'an Eğitim Merkezlerine hafızlarımızı bekliyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak nesillerimizin hem dini bilgilerle donatılması hem de çağın gerektirdiği bilim ve teknolojiye vakıf olarak yetiştirilmesi gayesiyle açmış olduğumuz Kur'an Eğitim Merkezlerimize başvurular başladı. Hafızlığını tamamlayarak imam hatip lisesine başlayacak öğrencilerimize örgün eğitimleri devam ederken aynı zamanda İslami ilimleri tahsil etme imkânı sağlayacak Kur'an Eğitim Merkezlerimizin nesillerimiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, yetenek sınavına girecek olan öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

YETENEK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK

Kur'an Eğitim Merkezleri için sınav başvuruları, 12-25 Temmuz tarihleri arasında "https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/KurumDisi/KemerSinavBasvuru.aspx" linki üzerinden alınacak. Yetenek sınavı ise 31 Temmuz'da yapılacak.

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