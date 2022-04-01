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  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 90 bin camiye ilaveten birini daha açtık
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 90 bin camiye ilaveten birini daha açtık

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Ümraniye'de yapımı tamamlanan Hasan Hüseyin Şentürk Camisi'nin açılışını yaptı. Töreninde bir konuşma yapan Erbaş, İslam medeniyetinde camilerin önemine değinerek, 90 bin camiye ilaveten birini daha açtıklarını aktardı.

AA1 Nisan 2022 Cuma 21:57 - Güncelleme: 1 Nisan 2022 Cuma 21:57
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Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamasına göre, cuma namazı öncesi düzenlenen açılış töreninde bir konuşma yapan Erbaş, İslam medeniyetinde camilerin önemine değinerek, 90 bin camiye ilaveten birini daha açtıklarını aktardı.

Erbaş, "Bu bizim milletimizin zenginliğidir, cömertliğidir, milletimizin kalbinin, gönlünün camilere ne kadar bağlı olduğunun bir göstergesidir, ispatıdır." ifadesini kullandı.

Hazreti Peygamber'in, "Gönlü kalbi camilere bağlı olan Müslümanların mahşer günü Allah'ın arşının gölgesi altında gölgeleneceği" müjdesini hatırlatan Erbaş, şunları söyledi:

"Ne mutlu sizlere caminin açılışında buradasınız. Açıldıktan sonra çocuklarımızla, gençlerimizle, kadınımızla, erkeğimizle camide olacağız inşallah. Camiler bizim sadece namaz kıldığımız yerler değil, camiler bizim için bir okuldur, mekteptir."

Camilerde namaz öncesi ve sonrası dersler yapıldığını anımsatan Erbaş, çocukların, gençlerin, bunlara katılarak, namaz kılarak camileri şenlendirmelerini istedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın konuşmasının ardından cuma namazı için camiye geçildi. Erbaş, burada hutbe irat ettikten sonra cuma namazını kıldırdı.

Cuma namazı çıkışında ise kurdele kesilerek caminin açılışı gerçekleştirildi.

  • Ali Erbaş
  • Hasan Hüseyin Şentürk Camisi
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş

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