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Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıklama yapacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs önlemlerine ilişkin 15.30'da açıklama yapacak.

16 Mart 2020 Pazartesi 14:30 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 14:41
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