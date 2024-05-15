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  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aile parçalanırsa, aile bozulursa, aile ifsat olursa toplum ifsat olur
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aile parçalanırsa, aile bozulursa, aile ifsat olursa toplum ifsat olur

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ailelerin parçalanmışlığının toplumun parçalanmışlığını getirdiğini belirterek, 'Aile parçalanırsa, aile bozulursa, aile ifsat olursa toplum ifsat olur. Geçmiş dönemlerde savaşların, göçlerin aileleri nasıl parçaladığına bakın.' ifadelerini kullandı.

AA15 Mayıs 2024 Çarşamba 15:40 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aile parçalanırsa, aile bozulursa, aile ifsat olursa toplum ifsat olur
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Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve 29 Mayıs Üniversitesi tarafından "Savaş, göç ve aile" temasıyla üniversitenin konferans salonunda düzenlenen "6. Aile Forumu"na katıldı.

Forumda konuşan Erbaş, savaş, göç ve aile kavramlarının birbiriyle iç içe olduğuna işaret ederek, "Savaş, göç ve aile kavramları, dinimizin adının neden İslam olduğunu da düşünmemizi gerektiriyor. İslam, barış, huzur anlamına gelir." dedi.

İslam'ın cehaletten, karanlıktan, fesattan, hasetten, her türlü kargaşadan uzak, zulümattan kurtulmuş, nura gark olmuş, aydınlığa ulaşmış bir toplum vadettiğini ifade eden Erbaş, "Böyle bir vaadi ortadan kaldıran unsur savaştır, göçtür. Savaşlardan dolayı göç etmek zorunda kalan insanlardır. O insanların içine düştüğü haldir. Dağılan ailelerdir. Savaş, kargaşa, zulümler ve katliamlar dolayısıyla dağılan ailelerdir." değerlendirmesinde bulundu.

- "DÜNYANIN İSLAM'A ÇOK İHTİYACI VAR"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Müslümanların her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısında yer alması gerektiğinin altını çizerek, "İslam, barışı, huzuru, insanların inançları, kültürleri, ırkları farklı da olsa onları bir arada yaşatmayı vadeden bir sistemdir. O yüzden dünyanın İslam'a çok ihtiyacı var. İslam insanların en zor zamanlarında yetişmiş, katliamı, soykırımı önlemiş ve huzuru getirmiştir. Tarih bunun örnekleriyle dolu." diye konuştu.

Bugün Gazze'de insanların göçe zorlandığını vurgulayan Erbaş, Batı'nın desteklediği siyonist işgalcilerin, çoluk çocuk, bebek demeden bombalarla öldürdüğünü gördüklerini ifade etti.

Erbaş, İslam medeniyetinde ailenin toplumun çekirdeğini oluşturduğunu kaydederek, "Ailelerin parçalanmışlığı toplumun parçalanmışlığını getiriyor. Aile parçalanırsa, aile bozulursa, aile ifsat olursa toplum ifsat olur. Geçmiş dönemlerde savaşların, göçlerin aileleri nasıl parçaladığına bakın." değerlendirmesini yaptı.

Foruma, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, 1. Hukuk Müşaviri Selami Açan, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu, İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş ile İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Başkanı Prof. Dr. Mürteza Bedir de katıldı.

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