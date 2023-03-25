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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Allahşükür Paşazade ile bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade ile görüştü.

AA25 Mart 2023 Cumartesi 23:31 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Allahşükür Paşazade ile bir araya geldi
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Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş ile Paşazade, İstanbul Müftülüğünde bir araya geldi.

Erbaş görüşmede, Türkiye'nin, tarihin gördüğü en büyük depremlerden birini yaşadığını dile getirerek, "Çok büyük bir afet ama elhamdülillah Türkiye güçlü, büyük bir ülke. Azerbaycan ilk günden itibaren arama kurtarma ekipleriyle birlikte, işte bütün Azerbaycanlı kardeşlerimiz, başta Cumhurbaşkanı İlham Aliyev olmak üzere, siz... Allah sizden razı olsun, ilk gün hemen aramanız, bize dua etmeniz, başsağlığı dilemeniz, bunlar unutulmayacak konular." ifadelerini kullandı.

Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Paşazade ise depremlerde vefat edenler için başsağlığı dileklerini iletti.

İki ülke arasındaki kardeşliğe vurgu yapan Paşazade, Türkiye'nin acısının Azerbaycan'ın acısı olduğunu belirtti.

Paşazade, devlet ve millet olarak tüm Azerbaycan'ın, depremin ilk anından itibaren Türkiye'nin yanında olduğunu ifade ederek, "Azerbaycan halkı sizin yanınızdadır. Kardeşliğimiz baki olsun." dedi.

Görüşmede, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş da yer aldı.

  • Ali Erbaş
  • Kafkas Müslümanları İdaresi
  • Allahşükür Paşazade

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