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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ayet ve hadislerle ilgili konuşan herkesi dikkatli olmaya davet ediyorum

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ayet ve hadislerle ilgili konuşan, yorum yapan herkesin azami düzeyde dikkatli olması ve hassas davranması gerektiğini belirtti.

AA12.02.2020  12:53 - Güncelleme: 12.02.2020  12:53

Erbaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki Kuran kursu ve mescidin açılışında, "Her kim Allah için bir mescit yaparsa/yaptırırsa, Allah da onun için cennette benzeri bir ev yapar." hadis-i şerifini paylaştığını hatırlattı.

Bu hadis ile Kuran kursu ve mescidinin yapımında emeği olduğu için ilçe sakinlerinin emeğine hürmeten, bir tuğla kadar dahi katkısı olanın bu müjdeden nasipleneceğini dile getirdiğini belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimizin bu hadis-i şerifiyle ilgili bazı medya mecralarında yapılan birtakım paylaşımları, konuşmaları, hadis-i şerife karşı özensiz ve gelişigüzel yorumları büyük bir hayret ve üzüntü ile takip ettim. Önemle bir kez daha ifade etmeliyim ki samimiyetle yapılan küçük iyiliklere büyük mükafatlar müjdeleyen, 'İman edip iyi işler yapanlara konak olarak firdevs cennetleri vardır' ayet-i kerimesi ve 'Günahkar olmasına rağmen, bir köpeğe kuyudan su çekip içirdiği için cennetle müjdelenen bir kadın' hadis-i şerifinde olduğu gibi pek çok ayet ve hadis vardır. Bu vesileyle ayet ve hadislerle ilgili konuşan, yorum yapan herkesi azami düzeyde dikkatli olmaya ve hassas davranmaya davet ediyorum."

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