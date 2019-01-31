Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bakan Akar’ı makamında ziyaret etti Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı makamında ziyaret etti. Milli Savunma Bakanlığı ziyaret ile ilgili ziyaret bilgisini Twitter hesabından paylaştı.