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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bakan Akar’ı makamında ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı makamında ziyaret etti. Milli Savunma Bakanlığı ziyaret ile ilgili ziyaret bilgisini Twitter hesabından paylaştı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın ziyaretiyle ilgili Twitter'dan paylaşımda bulundu. Bakan Akar'ın, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş ile makamında çekilen fotoğrafı, "Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti" notuyla paylaşıldı.

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