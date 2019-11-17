Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Cuma namazını kıldırmıştı: İşte o mescidin bilinmeyen özelliği

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de cuma namazı kıldırdı ve hutbe verdi. “Dünya Dini Liderleri 2. Bakü Zirvesi'ne” katılmak için Azerbaycan'da giden Erbaş, cuma hutbesini Bakü Haydar Mescidi’nde verdi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Erbaş, "Birlik, beraberlik ve kardeşlik" konulu hutbesinde; Hazreti Muhammed'in takdim ettiği en önemli değerlerden biri olan kardeşliğin dilleri, renkleri, ırkları, coğrafyaları farklı olmakla beraber inançları, sevinçleri, hüzünleri, idealleri ve umutları bir olanları birbirine sımsıkı kenetleyen iman kardeşliği olduğunu belirtti.

Azerbaycanlılarla birlikte Bakü’nün ihtişamlı ibadethanesinde namaz kılan Erbaş, Azerilerin ilgisini görürken, dikkatler ibadetin yapıldığı camiye çevrildi.

Çünkü bu caminin çok az bilinen bir özelliği var. Haydar Mescidi, açıldığı tarihten bu yana devletin almış olduğu bir kararla hem Sünnilerin hem de Şiilerin birlikte ibadet ettiği bir mekan olma özelliği taşıyor.

BİR HAFTA Şİİ, ÖBÜR HAFTA SÜNNİ İMAM HUTBE VERİYOR

Burada bir hafta Sünni imam, bir hafta da Şii imam hutbe verip namaz kıldırıyor. Şii imam görev yaptığında Sünniler, Sünni imam namaz kıldırdığında Şiiler, imamlara uyup ibadetlerini yerine getiriyor. 27 yıldır Azerbaycan’da yaşayan ve ülkenin hem etnik hem de dini inanç yönlerini yakından takip Türkiye Azerbaycan İşadamları Derneği Başkanı Hüseyin Büyükfırat, Haydar Mescidi’nin az bilinen bu özelliği anlattı.

Büyükfırat, son dönemlerde tüm zenginliklerin (farklılıkların) ayrımcılık unsuru olarak kullanıldığını ve bunun da üzüntü verici olduğunu söyledi.

Haydar Mescidi’nin İlham Aliyev tarafından babasının hatırası için inşa edildiğini anlatan Büyükfırat, kararın devletin üst düzey yönetimi tarafından alındığı ve uygulandığını kaydetti.

"GÜZEL BİR UYGULAMA"

Aynı camide hem Sünnilerin hem Şiilerin ibadet edebildiğini aktaran Büyükfırat, “güzel” olarak nitelediği uygulamanın yaygınlaşması gerektiğini dile getirdi. Azerbaycan’da hiçbir zaman Sünni ve Şiiler arasında üzücü hadiselerin yaşanmadığını anlatan Büyükfırat, şunları kaydetti:

"Bu devlet tarafından alınmış ve hayata geçirilmiş güzel bir uygulama. Sünniler ve Şiiler birlikte namaz kılıyor. Bir hafta Sünni imam, ikinci hafta Şii imam, hutbe irat edip, namaz kıldırıyor. Azerbaycan halkı, bu durumu biliyor. Dolayısıyla hem Şiiler hem de Sünniler, camiye gittiklerine hiçbir çekince duymadan imamların arkasında namaz kılıyorlar."

"GÖY MESCİDİ"NDE DE BENZER BİR UYGULAMA VAR'

Benzer bir özelliğe sahip başka bir mescidin de bulunduğunu söyleyen Büyükfırat, “Ejder Mescidi ya da diğer ismiyle Göy Mescidi var Azerbaycan’da. Burayı yaptıran zat, Şiiler ve Sünniler birlikte namaz kılıp kaynaşsınlar istemiş.” dedi.

“Herkes birbirine selam verip birlikte namaz” kılıyor diyen Büyükfırat, sözlerini şöyle tamamladı: