Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dua en büyük güçtür

26 Aralık 2021 Pazar 22:07 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 22:22

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 24 TV'de her bölümü merakla beklenen Esra Elönü'yle Arafta Sorular programına konuk oluyor.

Prof. Dr. Erbaşın açıklamalarından satır başları:

Bir çocuk için en önemli örnek ebeveynidir. Onlar için babası ve annesi rol modeldir.

Dua en büyük güçtür. Müminin en büyük gücü duadır. Hele bu dua anne baba tarafından yapılırsa onun gücü daha da fazladır.

150 bin görevlimiz var. Bizler de sevgiyi, saygıyı, milli manevi değerlerimizi hatta evrensel değerlerimizi, dürüstlük nedir, doğruluk nedir, yalan söylemek ne kadar kötü bir şeydir, bunları küçük yaşlarda öğretmeliyiz.