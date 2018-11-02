Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Gençlerimize rol model olmalıyız

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bursa’da din görevlileri ile bir araya geldi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Allah’a ne kadar şükretsek azdır, bu ne büyük bir lütuftur. Şehrin binlerce manevi rehberi bir salonda toplanmış, Allah Resulü Efendimizin varisleri bir araya gelmiş, daha iyi din hizmetini nasıl yapabiliriz, milletimizin, toplumumuzun gönlüne Din-i Mübin-i İslam’ı en doğru bilgilerle nasıl ulaştırabiliriz onun müzakeresini yapıyor, Rabbimize hamdolsun” dedi.

Erbaş, Peygamber Efendimizin çok büyük sıkıntılar yaşadığı halde İslam’ı anlatmaktan vazgeçmediğini ifade ederek, “Gittiğim yerlerde meslektaşlarımla müzakere ederken soruyorum; hangi birimiz bir kere taşlandık, hangi birimiz onun uğradığı hakaretlere bir kere uğradık? Dolayısıyla buna şükretmemiz lazım. O yüzden, peygamberlerin varisleri olarak onlar hangi hizmetleri, görevleri yapmış, yerine getirmişse bizlere emanettir o görevler” diye konuştu.

Erbaş, din görevlilerinin toplumda en çok okuyan ve yazan topluluk olması gerektiğini vurgulayarak, "Peygamber varisleri, toplumumuzun önderleri olarak en çok okuyan, en çok yazan kesim olmalıyız. Çünkü muhatap kitlemize baktığımız zaman, çocuklar var, gençler var, orta yaşlılar var, yaşlılar var. 7’den önce de, 70’den sonra da insanımız bizim muhatabımızdır” ifadelerini kullandı.

“Dinlenmeye zaman bulamayacağız”

“İnsana ancak ve ancak çalıştığının karşılığı vardır” ayetini hatırlatan Erbaş, şöyle devam etti:

“O yüzden diyeceğiz ki, durmak yok, oturmak yok, yorulmak yok, dinlenmeye zaman bulamayacağız. Ne zaman dinleneceğiz? Bu ruh bu bedenden çıktıktan sonra, işte o zaman da yorulmayacağız. Eğer o zaman bedenimizin, ruhumuzun dinlenmesini istiyorsak, şimdi yorulmaya zamanımız yok diyeceğiz, koşturacağız. Mademki Peygamberimizin varisiyiz, o hep böyle yaptı. O 'kalk ve uyar' emriyle muhatap olduktan sonra, hiç örtünüp, bürünüp yatmadı. Koşturdu, 13 sene Mekke’de, 10 sene Medine’de koşturdu. Sürekli azılı müşriklerle mücadele etti. O gün pek çok cehalet unsuruyla mücadele etti Allah Resulü Efendimiz. O cehalet unsurları bugün yok mu? Hepsi var. Bugün kim onlarla mücadele edecek? Bizler mücadele edeceğiz. Onun varisleri hocalar olarak bizler onlarla mücadele edeceğiz.”

‘Mobil İrşat Projesi’nden dolayı Bursa İl Müftülüğü’nü tebrik ederek, Mevlidi Nebi Haftası vesilesiyle başlattıkları ‘Her Hocamıza 10 Genç Emanet Projesi’ni anlatan Erbaş, şunları söyledi:

“Gençlerimize ulaşarak onları hayata hazırlamak, onları sırat-ı müstakim çizgisine yetiştirme ve o çizgi üzerinde kalmaları için çalışacağız. Peygamber varisleri olarak bunu başaracağız. Bunun için lütfen ihlasımızı, samimiyetimizi şöyle bir harekete geçirelim, inancımızı harekete geçirelim. Bunun için de ihlasımız, samimiyetimiz yüksek olması gerekiyor. Bunun için gayret edeceğiz. Gençlerimize, çocuklarımıza sahip çıkacağız, onlara örnek olacağız, rol model olacağız.”

Toplantıya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, Bursa İl Müftüsü İzani Turan ve çok sayıda din görevlisi katıldı.