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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İlim öğrenmenin yaşı yok

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, camilerde namazdan önce ve sonra ilmihal ile cami derslerinin bulunduğunu belirterek, 'Cami derslerimize daha fazla talebe olmanızı istiyoruz. İlim öğrenmenin yaşı yok.' sözlerine yer verdi.

AA28 Ocak 2023 Cumartesi 11:56 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İlim öğrenmenin yaşı yok
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Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, "İl Buluşmaları" kapsamında Tokat'a gelen Erbaş, İl Müftülüğü tarafından Karşıyaka Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde düzenlenen etkinliğe katılarak sabah namazını kıldırdı.

Erbaş, namazın ardından gerçekleştirdiği konuşmada, ibadetlerin Allah'ın rızasını kazanmak için yapıldığını belirterek, "İbadetler aynı zamanda iyi Müslüman olmanın, iyi insan olmanın vasıtasıdır. Namaz, oruç, zekat ve hac gibi ibadetlerin hepsi daha iyi insan olmamız içindir. İbadetler amaç değil, vasıtadır." ifadesini kullandı.

Her işte Allah'ın adının zikredilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, vatandaşlara da camileri boş bırakmamaları tavsiyesinde bulundu.

Erbaş, şunları kaydetti:

"Camideki hocalarımıza gidin ve onlara, 'Ben Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyorum.' veya 'Benim çocuğum Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyor, bize Kur'an öğret.' deyiniz. Bunun yanında camilerimizde namazdan önce ve sonra ilmihal ve cami derslerimiz var. Cami derslerimize daha fazla talebe olmanızı istiyoruz. İlim öğrenmenin yaşı yok. 'Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz' buyuruyor Peygamber Efendimiz. 'Ben bu yaşa geldim öğrenemedim. Bundan sonra mı öğreneceğim?' demeyin. Böyle dersek Peygamber Efendimizin bu hadisi şerifine aykırı hareket etmiş oluruz."

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