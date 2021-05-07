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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İsrail'in zorbalıklarına karşı Filistinli kardeşlerimizin yanındayız

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü işgal politikalarına tepki gösterdi.

AA07 Mayıs 2021 Cuma 16:01 - Güncelleme: 07 Mayıs 2021 Cuma 16:05
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Erbaş, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Filistinli ailelere yönelik yürüttüğü sistematik işgalin kabul edilemeyeceğini belirtti.

İsrail'in gasbettiği evlere işgalci aileleri yerleştirmesi karşısında Filistinli ailelerin yanında olduklarını ifade eden Erbaş şunları kaydetti:

"İşgalci İsrail'in, Kudüs'te ve farklı bölgelerde Filistinli aileleri tahliye etmeye yönelik sürdürdüğü sistematik işgal politikası kabul edilemez. Askerleri, polisleri ve radikal örgütleriyle birlikte baskınlar düzenleyerek Filistinli ailelerin evlerini gasbeden ve yerine işgalci aileleri yerleştiren İsrail'in ahlaktan ve hukuktan yoksun zorbalıklarına karşı Filistinli kardeşlerimizin yanındayız.

Kudüs'ü ve bağımsız Filistin topraklarını bu işgalci zihniyetten korumak, sadece Filistinli kardeşlerimizin değil, tüm Müslümanların ve insanlığın sorumluluğudur. Uluslararası toplumu bu zorbalığa karşı daha güçlü tepki vermeye davet ediyorum.

Kudüs Müslümanların gözbebeği, insanlığın onuru ve ilelebet Filistin'in başkentidir."

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