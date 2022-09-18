Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Japonya'da Türklerle buluştu

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirdiği programların ardından Nagoya'ya geçti.

Gifu Fatih Camisi'nde öğle ezanını okuyup namaz kıldıran Erbaş, namaz sonrası aileler ve camide eğitim gören çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti.

Erbaş, buradaki açıklamasında, Gifu Fatih Camisi'nin mevcut şartlarının cemaatin ihtiyacını karşılayacak nitelikte olmadığını, yeni bir camiye ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

Daha sonra yapımı yeni tamamlanan Tsushima Ayasofya Camisi'ni ziyaret eden Erbaş, burada ikindi namazını kıldırdı. Erbaş, cami bünyesinde eğitimlerine devam eden öğrencilerle sohbet etti.

Ziyarette, Başkan Erbaş'a, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Nagoya Başkonsolosu Umut Lütfi Öztürk, Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir, Strateji Geliştirme Başkanı Hasan Güçlü ve Tokyo Din Hizmetleri Müşaviri Muhammed Raşit Alas eşlik etti.