Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kışladaki camide JÖH ve PÖH'lerle namaz kıldı

Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile Tunceli Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Erbaş, komutanlık yerleşkesindeki Bayraktepe Şehitler Camisi'nde, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri ile öğle namazı kıldı.

Kıldırdığı namazın ardından güvenlik güçleri ve şehitler için dua eden Erbaş, camideki asker ve polislerle selamlaşarak bir süre sohbet etti.

Erbaş, namazdan sonra 2. Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı mutfağında asker ve polislerle öğle yemeğinde bir araya gelerek karavanada yemek yedi.

Masasındaki asker ve polislerle sohbet eden Erbaş, yemek duasının yapılması sonrası askerlere "afiyet olsun" dedi.

- "Bu rahatlığımızı sizlerin mücadelesine borçluyuz"

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, ülkenin birlik ve beraberliğinin korunması temennisinde bulundu.

Şehit kanlarıyla yoğrulan topraklarda asker ve polis olarak vazife yapmanın çok önemli görev olduğunu ifade eden Erbaş, şöyle konuştu:

"Peygamber efendimiz, 'vatanı, bayrağı, sancağı korumak için nöbet yerinde bir saat nöbet tutmak, şu kadar yıl nafile ibadet etmekten daha iyidir, daha büyük bir sevaptır' buyuruyor. Sizler bu müjdeye nail olan nadir kahramanlarımızdansınız, herkese nasip olmaz. Sizler bu topraklarda dimdik ayakta teröristlerin karşısında bulunduğunuz sürece bizler Anadolu'nun her yerinde, her ilçemizde, her köyümüzde rahat şekilde yaşıyoruz. Bu rahatlığımızı sizlerin mücadelesine borçluyuz."

- "Hainler bir olup milletimizi çökertmek istedi"

Erbaş, eskiden savaşların cephelerde olduğunu belirterek, farklı ülkelerin düşman askerlerinin eskiden göğüs göğüse savaştığını hatırlattı.

Şimdi ise düşmanların haince planlar yürüttüğüne işaret eden Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem içimizdeki hainler, hem de dışarıdaki düşmanlar bir olup, milletimizi bir şekilde çökertmek istemektedirler. Bunun zaman zaman farklı planlarla ortaya çıkarıldığını görüyoruz. 12 Eylül öncesini biz yaşadık, belki yaşı müsait olmayan pek çok arkadaşlarımız burada var, onlar da büyüklerinden hatıra olarak dinlerler. Sağcılık, solculuk diye büyük bir fitne ortaya atılmıştı, üniversite öğrencileri birbirlerine düşürülmüştü, aynı aileden insanlar birbirlerine düşman edilmişlerdi. Sabahları, üniversite bahçelerinde acaba kaç gencimiz vurulmuş halde bulunacak endişesiyle yatağımızdan kalkardık."

- "Bir ve beraber oldukça fitnelerin sonu gelecektir"

İki gencin 12 Eylül döneminde avluda vurulmuş vaziyette bulunduğunu anlatan Erbaş, şunları kaydetti:

"Hastaneye götürüp otopsi yaptırıyorlar, ikisinden çıkan kurşun aynı tabancadan çıkmış. O tabancanın tetiğini çeken el işte hain eldir. Bizi birbirimize düşürmeye çalışan hainlerin elinden birisidir. Daha sonra 1984 yılından itibaren PKK terör örgütünü bir şekilde kurdular ve milletimizin başına bela ettiler. 30-35 yıldır milletimiz bu belayı ortadan kaldırmaya çalışıyor. Elhamdülillah şanlı ordumuz, şanlı polisimiz ve tüm güvenlik güçlerimiz milletimizle el birliğiyle bu terör örgütünü çökertti, sonuna geliyoruz inşallah. Seyitler, şerifler şehri Tunceli'nin huzur şehri olduğunu görmek duymak bizi oldukça mutlu ve memnun ediyor. Biz bir ve beraber oldukça bu ihanetlerin, fitnelerin sonu gelecektir inşallah."

Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinden beyitler okuyan Erbaş, ülkedeki milletin yüreğinin toplu attığını ifade etti.

Vatan, bayrak, millet, ezan aşkı için milletin yüreğinin toplu çarptığını vurgulayan Erbaş, "Yüreğimiz toplu attıkça, içerideki ve dışarıdaki bütün hainler, bütün fitneciler kurmuş oldukları tuzakları, fitneleri rabbim kendi başlarına çevirecek inşallah." ifadesini kullandı.

- Vatandaşlarla sohbet etti, tekneye bindi

Beraberindekilerle kentteki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nı gezerek vatandaşlarla sohbet eden Erbaş, Uzunçayır Baraj Gölü'nde tur teknesine binerek, kentin doğal güzelliklerini yakından görme imkanı buldu.

Erbaş, teknede gazetecilere yaptığı açıklamada, Vali Sonel'in kentte çok güzel projelere imza attığını ifade etti.

Tunceli'nin artık huzur şehri haline geldiğini aktaran Erbaş, şunları söyledi:

"Türkiye'deki başka şehirlerde ben vatandaşlarımızın böyle gezeceği, zaman geçireceği, hava alacağı yerler görmedim. Tunceli'de böyle güzel mekanlar görmek gerçekten bizi çok memnun etti. Munzur Gölü'nde tekne gezintisi, bu akla hiç gelmeyecek bir şey. Halka hizmet, hakka hizmettir, dolayısıyla vatandaşlarımız ne kadar huzurlu ve mutlu olursa şehrimiz de o kadar huzurlu olur. Huzur şehri Tunceli'de bulunmaktan gerçekten çok mutluyuz. Tunceli şu an ülkemizdeki iller içerisinde en sakin ve huzurlu illerimizden birisi, dolayısıyla bütün vatandaşlarımızı Tunceli'yi görmeye davet ediyorum. Bundan bir kaç yıl öncesine kadar teröristler tabi şehrin yakınlarına kadar gelerek milletimizi rahatsız ediyorlarmış. Şu an terör olayları burada tamamen sonlandırılmış, sıfıra yakın hale getirilmiş."

Erbaş, kentte STK temsilcileri, kanaat önderleri, din görevlileri ve ilçe müftüleriyle de ayrı ayrı bir araya gelip basına kapalı toplantılar gerçekleştirdi.