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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, KKTC Din İşleri Başkanı Ünsal ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal'ı makamında kabul etti. Görüşmede, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.

AA24 Ağustos 2021 Salı 17:24 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 17:25
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Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Erbaş, KKTC Din İşleri Başkanı Ünsal'ın ziyaretinden dolayı memnun olduğunu ifade etti.

Çalışmalarında Ünsal'a başarılar dileyen Erbaş, "Cenab-ı Allah amel defterinize sadaka-i cariye olarak yazsın inşallah. Oralarda gençlerimizle, aile ve çocuklarımızla ilgili yapılması gereken pek çok hizmet var. Sizlere çok dua ediyoruz. Maddi ve manevi her zaman yanınızdayız inşallah." ifadelerini kullandı.

KKTC Din İşleri Başkanı Ünsal ise her zaman Türkiye'yi yanlarında hissettiklerini belirterek, "İnşallah ülkemizi ve sizleri mahcup etmeden elimizden gelen gayreti göstereceğiz." açıklamasında bulundu.

Görüşmede, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.

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