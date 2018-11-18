Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Kosova’da

Kosova İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Naim Ternava’yı ziyaret eden Erbaş, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Erbaş, Kosova’nın gönüllerinde apayrı bir yeri olduğunu belirterek ülkede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Her iki milletin, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde ve Kosova’da birlikte yaşadıklarına dikkati çeken Erbaş, Kosova ziyaretinin de bu birlikteliğin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Erbaş, önümüzdeki süreçte cami hizmetleri, din hizmetleri ve din eğitimi noktasında projelerin katlanarak devam edeceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kosova, Avrupa’da Müslüman nüfusu en yoğun olan bir ülke. Bu büyük Müslüman topluluğa, Müslüman ülkenin çocuklarına, gençlerine ve insanlarına, sahih dini bilginin ulaştırılması noktasında el birliğiyle bir faaliyet yürütmemiz gerekiyor. Bu hem medreseler, hem de yayınlar noktasında biz elimizden geleni yaparız inşallah. Çünkü medeniyetimizin başlangıcında ilim vardır, okumak vardır, yazmak vardır, öğrenmek, talim ve terbiye bizim medeniyetimizin başlangıcı bu şekilde oluşmuştur."

Erbaş, Peygamber Efendimizin doğumunun sene-i devriyesi münasebetiyle bir hafta boyunca Mevlid-i Nebi Programı düzenleneceğini aktardı.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla İstanbul’da 20 bin kişilik bir spor salonunda Mevlid-i Nebi Haftası'nın açılışını yaptıklarını anımsatan Erbaş, bu yılki konunun "Peygamber ve Gençlik" olduğunu sözlerine ekledi.

Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava da, geçmişten miras kalan dini ve kültürel hazinenin, aralarındaki iş birliğini daha da birbirine bağladığını ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığına, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına (TİKA), Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne yaptıkları yardım ve desteklerden dolayı teşekkürlerini ifade eden Ternava, "Türkiye’ye ve kardeş Türk halkına Kosova için yaptıklarından ve birçok uluslararası mekanizmaya üyelik konusunda Kosova’ya verdikleri sürekli siyasi destekten dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah’tan Türk halkına güvenlik ve refah vermesini diliyorum. Bunların, Kosova’da dinin ana sorumluluğunu taşıyan insanlar olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.