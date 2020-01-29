Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kudüs, Filistin devletinin ebedi başkentidir

DHA 29.01.2020 10:15 - Güncelleme: 29.01.2020 10:15

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ABD'nin, Kudüs'ün, İsrail'in bölünmez başkenti olarak kabul edileceğini duyurması üzerine yazılı açıklama yaptı. Erbaş, atılan adımları pervasızlık ve hukuksuzluk olarak değerlendirerek, Kudüs'ün, Filistin devletinin ebedi başkenti olduğuna vurgu yaptı. Erbaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün insanlığın kadim şehri ve İslam'ın ilk kıblesi Kudüs haksızca bir teşebbüsle karşı karşıyadır. İnsanlığı, kadim geleneği, uluslararası hukuku hiçe sayan pervasız bir anlayış Kudüs'ü, Filistin coğrafyasında haksız bir yaklaşımla İsrail'in başkenti yapma gayreti içerisindedir. Bilinmelidir ki Kudüs, Filistin devletinin ebedi başkentidir."