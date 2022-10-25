Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kur'an-ı Kerim kalbi, aklı imar eder ve insanı en doğru yola iletir

Kayseri'de eğitimlerinin ardından hafız olan 800 öğrenci için Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen icazet töreninde konuşan Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran bir hidayet rehberi, bir hakikat membaı olduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in en güzel ahlakı gösterdiğini, aşırılıktan, azgınlıktan, her türlü kötülükten, münkerden, yanlıştan sakındırdığını ifade eden Erbaş, "Kur'an-ı Kerim kalbi, aklı imar eder ve insanı en doğru yola iletir. Hakk'ı, hakikati, ilmi, irfanı, edebi, hikmeti, adaleti, sevgiyi, saygıyı ve merhameti, ahde vefayı, iyi kul olmayı, iyi baba olmayı, iyi anne olmayı, iyi kardeş, iyi aile olmayı, iyi eş olmayı, iyi evlat olmayı, iyi dost olmayı, insanı insan yapan değerleri öğreten kitaptır." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim'in insanı ve inanan toplulukları yücelten bir kitap olduğunu, insanların Kur'an-ı Kerim'den Kur'an'a hizmet ettiği kadar istifade edebileceğini vurgulayan Erbaş, şöyle konuştu:

"SORUMLULUKLARIMIZI HAKKIYLA İFA EDEBİLİRSEK O DA BİZE DÜNYADA İZZET KAZANDIRACAK"

"Ona değer verenin kıymeti, verdiği değere göre artacaktır. Kur'an'a yapılan hizmet asla karşılıksız kalmayacaktır. Biz Kur'an-ı Kerim'e gönlümüzü, aklımızı ve hayatımızı ne kadar açabilirsek o bizlere bereketini, rahmetini, hakikatini, şefkatini o kadar açacaktır. Eğer biz kitabımıza karşı sorumluluklarımızı hakkıyla ifa edebilirsek o da bize dünyada izzet, itibar ve kudret kazandıracak, ahirette de bizi bahtiyar olanlardan kılacaktır. Onun için Kur'an'a bir hayat rehberi, hidayet kılavuzu bilinciyle iman etmeli ve onun hayat veren ilkelerini, mesajını en doğru şekilde anlamanın ve yaşamanın gayreti içerisinde olmalıyız. Onun lafzını en güzel şekilde okumak, manasını en güzel şekilde anlamak ve ahkamını en güzel şekilde yaşamak için hep birlikte büyük bir gayretin içerisinde olmalıyız. Çünkü o bizim için bir hayat rehberidir. Onsuz hayat zayi olmuş bir hayattır. 'Kur'an'sız bir hayat, canavardan da beterdir.' diyor Mehmet Akif Ersoy."

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'i okuma azmi ve heyecanının her geçen gün artması ve ilginin çoğalmasının kendilerini bahtiyar ettiğini dile getirdi.

Hafızlığın Allah tarafından bir insana verilebilecek en büyük nimet olduğunu ifade eden Erbaş, "Dünyalık unvanlardan hangisi ile karşılaştırırsanız karşılaştırın hepsinden daha üstündür, daha ulvidir hafızlık unvanına sahip olmak." dedi.

Hafızları tebrik eden Erbaş, hafızlara bunun kıymetini bilmeleri ve karşılığını vermeleri nasihatinde bulundu.

Erbaş, Türkiye'de 2 bin civarında yatılı, 30 bin civarında ise gündüzlü Kur'an kursu bulunduğunu belirterek, bu kurumlara hayırda bulunanlara teşekkür etti.

Programda Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik de konuşma yaptı.

Konuşmaların ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından hafızlara icazet belgeleri verildi.