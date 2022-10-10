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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Müslümanlar için gelecek çok daha iyi olacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam'ın doğru kaynaklardan ve dini bilgilerden öğrenilmesiyle, Müslümanlar için geleceğin çok daha iyi olacağını söyledi.

AA10 Ekim 2022 Pazartesi 19:02 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Müslümanlar için gelecek çok daha iyi olacak
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam'ın doğru kaynaklardan ve dini bilgilerden öğrenilmesiyle, Müslümanlar için geleceğin çok daha iyi olacağını söyledi.

Mevlid-i Nebi haftasını, Fransa'da düzenlenen farklı etkinliklerde Türklerle bir araya gelerek kutlayan Erbaş, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Erbaş, bu yıl Mevlid-i Nebi haftasını, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla birlikte Ankara'da başlattıklarını belirterek, bu haftayı yurt dışında da özellikle Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı yerlerde kutlamaya gayret ettiklerini, bu vesileyle 8 Ekim'de Paris'e geldiklerini kaydetti.

Paris'te dün 2 bin kadar kişinin katıldığı Mevlid-i Nebi programında yaptığı konuşmada Hz. Muhammed'in insanlığa kazandırdığı değerleri anlatmaya gayret ettiklerini belirten Erbaş, "İslam'ın güler yüzünü, İslam'ın barış dini oluşunu, İslam'ın bütün insanlık için bir kurtuluş olduğunu anlatmaya çalıştık." ifadesini kullandı.

- FRANSA'DAKİ MÜSLÜMANLARIN GELECEĞİ PARLAK

Fransa'daki Müslüman toplumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbaş, "Ben geleceğini çok parlak görüyorum Fransa'daki Müslümanların. İslam'ı doğru kaynaklardan ve doğru dini bilgilerden eğer öğrenirlerse, Müslümanlar için gelecek çok daha iyi olacaktır." diye konuştu.

Erbaş, Fransa'da 800 bin Müslüman Türk olduğunu da sözlerine ekledi.

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