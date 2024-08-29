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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş öğrencilere seslendi: Siz aynı zamanda yürüyen Kur'anlar olacaksınız

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vatanın geleceğini hafızlara, Kur'an'a gönül verenlere ve Peygambere hakkıyla ümmet olma yolunda yürüyen gençlere emanet edeceklerini belirtti.

AA29 Ağustos 2024 Perşembe 14:21 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş öğrencilere seslendi: Siz aynı zamanda yürüyen Kur'anlar olacaksınız
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Diyanetten yapılan açıklamaya göre Erbaş, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluşunun 100'üncü yılı kapsamında hafızlık eğitimi alan öğrencilere yönelik düzenlenen 100. Yılda Çocuklarımızla 100 Şenlik Programı'na katıldı.

"BİZ EN HAYIRLI OLAN İNSANLARLA BERABERİZ"

Ankara Millet Bahçesi Konferans Salonunda düzenlenen programda konuşan Erbaş, Hazreti Muhammed'in "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir" diye buyurduğunu aktararak, "Kur'an'ı öğrenenler burada, öğretenler burada. Dolayısıyla biz de en hayırlı olan insanlarla beraberiz. Vatanımızın geleceğini hafızlarımıza, Kur'an'a gönül vermiş, Peygamber Efendimize hakkıyla ümmet olma yolunda yürüyen yavrularımıza emanet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"NE MUTLU SİZE"

Peygamberin veda hutbesinde insanlara Kur'an-ı Kerim ve sünnetini emanet bıraktığını belirten Erbaş, "Allah'ın kitabı sizlerin zihinlerinde olacak inşallah. Hayatınızı Kur'an'a göre tanzim edeceksiniz. Esasında bütün Müslümanların vazifesi bu. Ama siz aynı zamanda yürüyen Kur'anlar olacaksınız inşallah. Ne mutlu size, anne babalarınıza, sizi yetiştiren hocalarınıza." açıklamasını yaptı.

Ankara genelinde hafızlık eğitimi gören yaklaşık 500 öğrencinin katıldığı şenlikte tiyatro gösterisi de sergilendi.

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