Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Kayser'i ziyaret etti

IHA 21 Şubat 2022 Pazartesi 19:50 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 19:50

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ülkenin Ulusal Meclis Başkanı Asad Kayser ile bir araya geldi. Erbaş görüşmede yaptığı konuşmada, iki ülkenin de din hizmeti ve din eğitimi konusunda aynı düşündüklerini gördüğünü belirterek, toplumda din eğitimi ve din hizmetinin sağlıklı yürütülmesinin o toplumun huzura kavuşmasında önemli bir etken olduğunu söyledi. Türkiye ve Pakistan'ın yakınlığının önemine değinen Başkan Erbaş, "İki devlet için bu yakınlık gerçekten bulunmaz bir fırsattır, bir şanstır. Bunu çok iyi değerlendirmemiz şarttır" dedi. Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak dini eğitim noktasında katkı vermeye her zaman hazır olduklarını kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Kayser ise, "Türkiye'nin din hizmetlerini unutmayacağız. Bu alanda unutulmaz hizmetleriniz var" dedi.

Görüşmede, Pakistan Din İşleri ve İnançlar Arası Uyum Bakanı Dr. Pir Nurul Hak Kadri, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Selim Argun, Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt ve Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Doç. Dr. Mustafa Bülent Dadaş da hazır bulundu.