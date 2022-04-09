Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, paylaşmanın en büyük vesilesinin vakıf medeniyeti olduğunu belirtti

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, Üsküdar Belediyesinin ev sahipliğinde Ordulular Vakfı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada konuşan Erbaş, ramazan ayının önemine değinerek, ramazanın Peygamberin ifadesiyle ilk 10 günü rahmet, ikinci 10 günü mağfiret, üçüncü 10 günü cehennem azabından kurtuluş günleri olduğunu belirtti.

Erbaş, rahmet günlerinin bitmek üzere olduğunu dile getirerek, ramazanın iftarıyla sahuruyla Kur'an, fitre ve paylaşım ayı olmasıyla teravihleriyle mukabeleleriyle zekat ve yardımlaşma sebebiyle rahmet olduğunu bildirdi.

Ramazanda birlik ve beraberliğin daha da arttığını belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Herkes ezan saatini bekliyor ve bir heyecan var. O heyecanı Peygamber Efendimiz şöyle tarif ediyor; 'Müminin iki önemli heyecanı vardır. Birisi iftar sofrasında iftarın olmasını beklediği o heyecan, ikincisi de cennette Rabb'inin cemalini göreceği andaki heyecan.' diyor. Bize Cenab-ı Hak ramazan sofralarında iftar için ezanı bekleme heyecanını yaşattı. Cemalini görme heyecanını da yaşatsın inşallah."

- "İSLAMİYETTE VAKIF MEDENİYETİNİ PEYGAMBERİMİZ BAŞLATMIŞTIR"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İslam medeniyetindeki vakıf kültürüne değinerek, şöyle devam etti:

"Yeryüzünde ilk vakıf, Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz'dir. Çünkü bir arazisini, hurmalığını kıyamete kadar fakir fukara, garip gureba istifade etsin diye ilk defa vakfeden ve İslam medeniyeti tarihinde vakıf medeniyetini bu şekilde başlatmış olan sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dır. O günden bugüne binlerce, yüzbinlerce kurulmuş asrısaadetten Emeviler'e, Abbasiler'den Selçuklular'a, Endülüs'e, oradan Osmanlılar'a ve günümüzde ülkemizde yüzlerce vakıf var. Bu vakıflar milletimizin yardımlaşmasına, dayanışmasına vesile oluyor ve şu ayet-i kerimenin gereğini yerine getiriyor; 'İyilikte ve takvada yardımlaşınız. Günahta, kötülükte ve düşmanlıkta yardımlaşmayınız.' Yardımlaşmanın, dayanışmanın, paylaşmanın en büyük vesilesi vakıf medeniyetidir."

Vakıfların bireylerin eğitimlerindeki rolüne işaret eden Erbaş, Rabb'ini ve Peygamberini tanıyan, devletine itaatkar, milletini, bayrağını ve ezanını seven çocuk ve gençleri yetiştirmenin en büyük vesilelerinden birisinin de vakıf anlayışı olduğunu belirtti.



