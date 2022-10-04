Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Peygamber efendimizin kutlu çağrısını yeniden tefekkür edelim istiyoruz

Erbaş, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında konuştu.

Program öncesinde, Itri Kültür Sanat Korosu tarafından tasavvuf musikisi dinletisi yapıldı.

Kur'an'ı Kerim tilaveti ve sinevizyon gösterisinin ardından konuşan Erbaş, insanın varoluş gayesinin, alemlerin rabbine samimiyetle bağlanmak ve yeryüzünde hakkı ve hakikati egemen kılmak için çalışmak olduğunu söyledi.

İrşat sorumluluğunun tüm müminler için her şeyden önce Allah'a iman ve resulüne ittibanın bir gereği olduğunu anımsatan Erbaş, "Bu sorumluluk ihmal edilince insani değerler unutulur, ahlaki erdemler zayıflar, dayanışma ve yardımlaşma ruhu kaybolur, neticede toplumsal huzur yok olur." ifadesini kullandı.

Mevlid-i Nebi Haftası'nın temasını "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" olarak belirlediklerini ifade eden Erbaş, şöyle devam etti:

"Yeryüzünün hak, hakikat, adalet ve merhamete muhtaç kaldığı bir dönemde peygamber efendimizin kutlu çağrısını, davet ve irşat yöntemini, onun örnekliğinde yeniden tefekkür edelim istiyoruz. Elbette tebliğ ve irşat vazifesinin en büyük örneği 'Ben, güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.' diye buyuran ve alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimizdir."

Hz. Muhammed'in, vahyin nuruyla insanlığı aydınlattığını vurgulayan Erbaş, "Hz. Muhammed'in ümmeti olan bizler, ondan bize miras kalmış olan değerleri, sünnet-i seniyyeyi, bugün tüm yeryüzüne taşımakla mükellefiz." açıklamasını yaptı.

Aileyi koruma ve desteklemeye yönelik eğitim, seminer ve çevrim içi etkinlikler gerçekleştirdiklerini bildiren Erbaş, "Ülkemizin 450 kadar noktasında aile ve dini rehberlik bürolarımızda görev yapan hoca hanım vaizelerimiz, ailelerimizin yaşadığı problemleri, yaptıkları irşat faaliyetleriyle çözmeye gayret ediyorlar. Her bir büromuz bir irşat merkezi olarak çalışmaktadır." bilgisini verdi.

Değerler eğitimini merkeze alan 4-6 yaş Kur'an kurslarına büyük bir teveccühün olduğuna dikkati çeken Erbaş, şu ana kadar bir milyonu aşkın çocuğun kurslardan mezun olduğunu, 200 bine yakın çocuğun ise kurslara devam ettiğini bildirdi.

Hafızlık kurslarında 81 bin 338 öğrencinin eğitimine devam ettiğini söyleyen Erbaş, ihtiyaç odaklı Kur'an kurslarında da 500 bin civarında öğrencinin eğitim aldığını belirtti.

Polis ve askerlerin mesleki eğitim kurumlarında, "Din İstismarıyla Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi" konulu 772 konferans gerçekleştirdiklerini aktaran Erbaş, uluslararası imam hatip lisesi ve uluslararası ilahiyat programlarında 70 farklı ülkeden binlerce öğrenciye destek verdiklerini kaydetti.