Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Başkanlık yemekhanesinde şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle düzenlenen iftar programında konuşan Erbaş, davetlerine icabet ederek kendileriyle iftar sofralarını paylaştıkları için şehit yakınlarına ve gazilere teşekkür etti.

Erbaş, Müslüman için iki büyük sevinçten birisinin iftarı bekleme anı olduğunu ifade ederek, "Rabbimiz bütün şehitlerimizin şehadetini ve gazilerimizin fedakarlığını kabul eylesin ve onları cennetin en yüksek mertebesiyle mükafatlandırsın." ifadesini kullandı.

Şehitler yurdu bir vatanda yaşadıklarını dile getiren Erbaş, "Bizim en büyük gücümüz ve imkanımız gerektiğinde inancı, vatanı ve değerleri uğruna şehit olmayı şeref sayan imanımızdır." vurgusu yaptı.

- "PEYGAMBERLİKTEN SONRA ERİŞİLEBİLECEK EN YÜKSEK MERTEBE"

Erbaş, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de şehitlere ölümsüzlük payesi verdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: "Sevgili Peygamberimiz, şehadetin Allah katında peygamberlikten sonra erişilebilecek en yüksek mertebe olduğunu 'Ne kadar da çok isterdim; bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Allah yolunda savaşıp şehit olayım. Sonra diriltileyim, sonra şehit olup tekrar diriltileyim, sonra şehit olup tekrar diriltileyim, daha sonra tekrar şehit olayım ve tekrar diriltileyim.' hadisi şerifiyle müjdelemiştir. Bugün, Peygamberimizin temenni ettiği mertebeye ulaşan ve inşallah ahirette hepimizin imreneceği makamlara kavuşan şehitlerimizi ve ahirete irtihal eden gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Hayatta olan gazilerimize sağlıklı, huzurlu uzun ömür diliyoruz."

Bütün şehitlerin Kuran'da buyrulan müjdelere mazhar olması niyazında bulunan Erbaş, "Şehit ailesi olmak, gazi olmak, değerleri uğruna canını feda edecek bir yüreğe, evlada, yakına sahip olmak hem dünyada hem ahirette büyük bir onurdur. Sizleri ve bütün şehit ailelerini böyle asil evlatlar yetiştirdikleri için kutluyorum. Rabbim ecirlerinizi bol eylesin ve sizi cennette şehitlerimizle beraber Peygamber Efendimize komşu eylesin." değerlendirmesinde bulundu.

- "ŞEHİT AİLELERİMİZİ VE GAZİLERİMİZİ ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Şehitlere karşı en büyük vazifenin, onların canlarını feda ettikleri değerlere ve geride bıraktıkları ailelerine sahip çıkmak olduğunu vurgulayan Erbaş, "Bizler de bütün gücümüz ve imkanımızla şüheda emaneti vatanımıza ve değerlerimize sahip çıkacağız. Şehit ailelerimizi ve gazilerimizi asla yalnız bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sözlerini şu duayla tamamladı:

"Rabbimiz; birliğimize, beraberliğimize, dirliğimize göz diken, izzetimize, şerefimize kurşun sıkan, umudumuzu, huzurumuzu bozmak isteyen, istiklal ve istikbalimize kasteden hainlere fırsat vermesin. Bizleri musibetlere, fitnelere ve tefrikalara karşı uyanık eylesin. Birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi, istiklal ve hürriyetimizi, dostluk ve muhabbetimizi daim ve baki eylesin."

İftar yemeğine Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu da katıldı.