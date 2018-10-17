Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Şiddetin beslendiği hiçbir referans İslami olamaz

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının Sağlanması Projesi Eğitici Eğitimi" kapsamında eğitim alan din görevlileriyle Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda bir araya geldi.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının, aile bütünlüğü ve huzurunun sağlanması ile korunması konusunda çalışmalar yaptığını belirtti.

Günümüzde sorumluluk ve değerlerin ihmal edildiğini, toplumun şiddet tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Erbaş, şiddetin asla aile içerisine girmemesi gerektiğini vurguladı.

Erbaş, bu noktada onurlu yaşamı idealize eden bir dinin mensuplarına büyük sorumluluklar düştüğünü belirterek "Can taşıyan her varlığa karşı merhameti merkeze alarak hareket edip, öfkemizin aklımızı, vicdanımızı, merhametimizi esir almasına mani olmalıyız." ifadesini kullandı.

Cinsiyet ayrımına dayalı yaklaşımlarla hareket edilerek kadınların değersizleştirilmesinin dini bir dayanağı olmadığına işaret eden Erbaş, şunları kaydetti:

"Zira şiddetin beslendiği hiçbir referans insani, ahlaki, hele İslami olamaz. Bunu insanımıza iyi anlatmalıyız. Zaman zaman bu tür yanlışların dine, İslam'a mal edildiğini üzülerek görüyoruz. Bu algıyı bizlerin, hocaların en kısa zamanda kaldırması gerekiyor."

Üç gün sürecek eğitim programına, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak ve 81 ilin aile ve dini rehberlik bürosu koordinatörleri katıldı.