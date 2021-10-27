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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şuşa'da ezan okudu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Şuşa'da ezan okudu.

AA27 Ekim 2021 Çarşamba 23:03 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 23:10
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Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Azerbaycan ziyareti kapsamında Şuşa'ya giden Erbaş, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin ile Ermenistan işgalinin ardından 28 yıl sonra ezan okunan Yukarı Gövher Ağa Camisi'ni ziyaret etti.

Erbaş ve Şahin burada ezanı birlikte okudu, ardından cemaate ikindi namazını kıldırdı.

Erbaş, ezanın videosunu, "Karabağ'ın kalbi kadim şehir Şuşa'nın işgalden kurtuluşunun sembolü olan Yukarı Gövher Ağa Camii'nde ezan okumak bizlere de nasip oldu. Cenab-ı Hak coğrafyamızı kıyamete kadar İslam'ın esenliğinden ve ezan seslerinden mahrum eylemesin." mesajıyla sosyal medyadan paylaştı.

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