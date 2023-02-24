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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'dan Hatay ziyareti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'da yıkılan tarihi Ulu Camii ile Habib-i Neccar Camii'nde incelemelerde bulundu

IHA24 Şubat 2023 Cuma 18:29 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'dan Hatay ziyareti
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çevre illerde de etkili olan depremler sonrası incelemelerde bulunmak üzere bölgede olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'da yıkılan tarihi Ulu Cami ile Anadolu'nun ilk camisi olma özelliği taşıyan ve yaklaşık 14 asırlık tarihe sahip Habib-i Neccar Camii'ni inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

"Devletimiz, milletimiz birlikte bu yıkıntılardan kurtulup, şehri yeniden yapacaktır"

Habib-i Neccar Camii ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erbaş, tarihi camilerin yıkılmasının çok üzücü olduğunu belirterek, "İnşallah en kısa zamanda devletimiz, milletimiz birlikte bu yıkıntılardan kurtulup, şehri yeniden yapacaktır. Habib-i Neccar Camii'ni de aslına uygun bir şekilde yapmak nasip olur. Allah, devletimizi, milletimizi, insanlığı tekrarından muhafaza eylesin. Her türlü afetten, felaketten muhafaza eylesin" dedi.

VATANDAŞLARA YEMEK DAĞITTI

Erbaş, daha sonra Defne ilçesindeki Çekmece Atatürk Stadında bulunan çadır kentte kalan vatandaşlar ile bir araya gelerek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Burada Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV), Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği ile İsviçre Türk Diyanet Vakfı'nın ortak hizmet verdiği aşevini de ziyaret eden Başkan Erbaş, yemek kazanlarının başına geçerek vatandaşlara yemek dağıttı.

CENAZE NAMAZI KILDIRDI

Ayrıca, Antakya ilçesindeki Narlıca Deprem Mezarlığı'na geçen Başkan Erbaş, burada depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerini iletti. İncelemeler ve ziyaretlerde Başkan Erbaş'a Denizli Valisi Ali Fuat Atik ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç de eşlik etti.

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