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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'da Can Göktuğ Boz (27) tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in (28) Ankara'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

DHA22 Kasım 2021 Pazartesi 14:21 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 14:22
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, eşi Seher Erbaş ile birlikte Başak Cengiz'in ailesini, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki evinde ziyaret etti. Ali Erbaş, Başak Cengiz'in annesi Beyhan ile babası Avni Cengiz'e başsağlığı dileğinde bulunarak, "Mekanı cennet olsun inşallah. Çok acı bir olay, çok üzüldük. Üzüntünüzü paylaşmak için buradayız. Cenab-ı Hak sabırlar ihsan eylesin. Sadece biz değil, millet olarak çok üzüldük. Cenab-ı Hak, hiç kimseye bir daha böyle bir acı yaşatmasın" dedi. Ardından Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Başkan Erbaş, ziyarette ayrıca aileye Kur'an-ı Kerim hediye etti.

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